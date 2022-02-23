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中央一號文件出爐 全面推進鄉村振興 相關概念股漲

經濟脈搏 12:06 2022/02/23

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2022年中央一號文件昨日（22日）出爐，提出全面推進鄉村振興，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，紮實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作。受消息影響，A股今日（23日）數字鄉村、農機、鄉村振興等板塊上揚。

《中共中央國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》昨日發布，提到穩住農業基本盤、做好「三農」工作，接續全面推進鄉村振興，確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。

當中包括全力抓好糧食生產和重要農產品，大力實施大豆和油料產能提升工程；強化現代農業基礎支撐，大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關，實施農機購置與應用補貼政策；聚焦產業促進鄉村發展，加強縣域商業體系建設；紮實穩妥推進鄉村建設，開展重點領域農村基礎設施建設，大力推進數字鄉村建設等。

受此影響，內地股市農業股普遍造好，農機、種業、數字鄉村等概念站上風口，數字鄉村概念股開盤走強。

中信證券指出，「一號文件」為種植產業鏈提供持續、全面、強而有力的政策支持和方向指引。種業與生物育種、糧食種植等相關標的，將直接受益於相關政策的落實。

天風證券研報則稱，2022年一號文件提到23次「糧食」（對比2021年18次），並提出「2022年適當提高稻穀、小麥最低收購價，穩定玉米、大豆生產者補貼和稻穀補貼政策」，有望持續增強農戶種植積極性，種子、化肥龍頭公司有望受益。

農曆新年前 習近平到山西考察調研看望村民 談鄉村振興（多圖）

【糧食安全】農業部長︰種子是農業的芯片 加快種源技術攻關

責任編輯：林佩怡

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