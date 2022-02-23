北韓越獄逃犯落網處成「網紅打卡地」 收費20元坐觀光車遊覽惹爭議（組圖）

近日，有網友發布視頻爆料稱，在吉林省吉林市松花湖附近，有觀光車商販將越獄逃犯朱賢健被抓捕地宣傳為「網紅打卡點」，並以此為噱頭，收費每人20元。（人民幣，下同）

網傳視頻顯示，在一處結冰的湖面上，有觀光車商販用喇叭進行宣傳稱：「有去往抓捕朱賢健網紅打卡地的，20元一位，觀光車。」上述視頻發布後很快引發熱議，有網友評論稱「這種方法賺錢無下限」，還有網友認為此類行為涉嫌違法。

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據極目新聞報道，松花湖風景名勝區管理委員會工作人員表示，去年國慶過後，他們已對松花湖景區正式實施封閉管理，封閉期間景區暫停一切對外接待，禁止遊客私自進入或開展任何形式的娛樂活動，「如果有觀光車在做宣傳，多半是私自進入的。」

該工作人員還表示，目前他們暫未關註到有商販將朱賢健被抓捕地宣傳為「網紅打卡點」的情況，他們將迅速安排工作人員對此事進行調查。

據此前報道，2021年10月18日，吉林監獄服刑罪犯朱賢健利用收工時間翻墻脫逃。11月28日，朱賢健在吉林市豐滿區松花湖黑瞎子溝被抓獲。

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河南豫龍律師事務所付建律師認為，網紅打卡不能越「線」。商家利用人們的獵奇心理，將逃犯抓捕地宣傳為「網紅打卡地」，打卡者為追求新鮮與刺激，更為了獲得更多平臺流量。如果上述情況屬實，該行為應被及時製止。首先，視頻中的觀光車是否具有營運的資格？應該受到監管部門的監督。其次，「犯罪抓捕地」成為網紅打卡地也許與社會所需要的正能量文化相脫節，應予以取締。

責任編輯：李冰琪