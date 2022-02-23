江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）

江蘇徐州豐縣「八孩母親」案牽扯到人口拐賣，成為近期內地輿論熱點。不過徐州官方四次通報不一，從否認拐賣到承認拐賣，引發各界質疑。江蘇省委和省政府早前就事件成立調查組，今日（23日）公布調查結果，認定涉事女子楊某俠為從雲南被拐賣的小花梅，其丈夫董某民涉嫌虐待罪被捕，當地17名官員被問責。

八孩父親涉嫌虐待罪 被批准逮捕

通報指，江蘇省委和省政府17日成立調查組，進行全面深入調查核查。綜合DNA檢驗比對，涉事女子現戶籍登記名為楊某俠，即小花梅，雲南省福貢縣亞谷村人。針對「楊某俠可能是四川籍失踪女子李瑩」的問題，公安機關開展專門調查，並排除此種可能。

1997年底，時某忠與徐某東商議，由其妻子桑某妞幫徐某東找一個媳婦，但需要花錢，徐某東表示同意。桑某妞1998年初以給小花梅介紹對象、看病為由，將小花梅帶至東海縣賣給徐某東，收取現金5000元人民幣。徐某東與小花梅共同生活三四個月後，小花梅失蹤並流落至夏邑縣，尋回後被劉某柱介紹轉賣給董某更。董某民交代，小花梅是1998年6月其父親董某更經劉某柱介紹花錢買來。經審訊，劉某柱對犯罪事實供認不諱。

豐縣人民檢察院22日對犯罪嫌疑人桑某妞、時某忠，以涉嫌拐賣婦女罪依法批准逮捕。公安機關將對涉案犯罪事實繼續開展偵查取證工作。對犯罪嫌疑人徐某東、劉某柱、霍某渠、霍某得、譚某慶、李某玲，公安機關已立案並採取刑事強制措施，繼續開展偵查取證工作。

至於八個孩子的父親董某民，2017年以來，在楊某俠發病時對其實施布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖，有病不送醫治療等虐待行為。 2022年2月18日，公安機關以涉嫌虐待罪對董某民提請檢察機關批准逮捕。

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另外，經紀檢監察機關審查調查，責令徐州市委和市政府作出深刻檢討，對有關責任單位和責任人員依規依紀依法作出處理，包括豐縣縣委書記婁海，豐縣縣委副書記、縣長鄭春偉，縣縣委常委、宣傳部部長蘇北，因違反工作紀律，維護群眾正當權利和利益不力，免去黨內職務及政務降級處分。

徐州市婦聯黨組成員、副主席高偉，豐縣歡口鎮黨委書記徐善修，以及豐縣歡口鎮黨委副書記、鎮長邵紅振，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查，並被採取留置措施。

通報並稱，近期全省已部署開展專項行動，全面深入排查整治侵害婦女兒童、精神障礙患者、殘疾人等群體權益問題，依法嚴厲打擊拐賣婦女兒童和收買被拐賣的婦女兒童等違法犯罪行為，全面落實救助幫扶政策措施。

責任編輯：蒯宇澄

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