中國婦女報文章惹議 形容拐賣婦女是全球性問題

江蘇八孩母親事件，引發社會對拐賣婦女的關注。《中國婦女報》昨日（22日）刊登文章，寫到「拐賣婦女是侵犯基本人權的全球性問題」，惹來議論。

《中國婦女報》在微博的引文，今日可見該句子已改為「​​拐賣婦女是侵犯基本人權的犯罪」。據指微博有關「#拐賣婦女是全球性問題#」的話題也已不見。

江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）

《中國婦女報》昨日刊出中國社科院法學研究所副研究員祁建建的文章，標題為「完善反拐工作長效機制 強力打擊拐賣婦女犯罪」。在「編者按」、小標題中，都提到拐賣婦女是侵犯基本人權的全球性問題。

提整治「買方市場」

文章指出，跨區域拐賣婦女案件屢禁不絕，跨國拐賣、網絡拐賣也並不鮮見。要深入實施反拐行動計劃，嚴厲打擊拐賣婦女犯罪和犯罪團伙，整治「買方市場」，及時解救被拐婦女並幫助其正常融入社會，打擊跨國跨區域拐賣婦女犯罪，樹立中國對買賣婦女犯罪的嚴打態勢，保護婦女基本人權，為婦女創造安全環境。

文章提出建議，包括完善刑事立法，並在全國開展拐賣婦女案件清查專項行動，完善對被拐婦女的救助安置機制，打擊拐賣婦女上下游全犯罪鏈，推動清查行動常態化等。

對於「拐賣婦女是全球性問題」的說法，有內地網民認為「先管好自己再說全球」，促加快處理徐州事件，並希望購買者和拐賣者同罪。另有微博網民表示，這話題一度上熱搜，但之後就不見。

責任編輯：林佩怡

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