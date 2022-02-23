內地叫停金銀箔粉食品產銷 網商仍以模糊關鍵詞出售

近年，內地再度流行「食金之風」，平價的食品點綴上金箔金粉之後，往往身價倍增。惟早於2001年，金箔就被原衛生部門明令禁止加入食品中。內地市場監管總局、國家衛健委、海關總署早前亦聯合發布通知，明確金銀箔粉類物質不能用於食品生產經營。不過，目前仍有平台售賣可食用金箔，引發外界對食品安全的關注。

據《中國消費者報》報導，金銀箔粉食品依舊有市場，例如5元（人民幣，下同）的雪糕配上幾片金箔就能賣到58元，一塊覆蓋金箔的巧克力甚至可賣到12萬元。網上亦不乏消費者分享添加金箔金粉的甜品、火鍋等食物。

網商頂風作案出售可食用金箔

針對「黃金食品」不斷擴張，為加強食品安全監管，市場監管總局、國家衛健委、海關總署聯合發布《關於依法查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為的通知》，強調金（銀）箔金（銀）粉類物質不是食品添加劑，不能用於食品生產經營。

《通知》又要求，食品生產者不得採購使用金銀箔粉生產加工食品，食品銷售者不得采購銷售含金銀箔粉食品，餐飲服務提供者不得制作售賣含金銀箔粉餐食。另嚴禁網絡交易平台內經營者銷售含金銀箔粉食品，要及時督促平台依法採取下架等處置措施。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有關通知發布後，在網購平台搜索「可食用金箔」等關鍵詞已無結果，但通過「金箔」、「可食用金簿」等模糊搜索，仍可發現有部分店舖的金箔商品有「可食用」字樣。

例如，網店「7王爺」一款標註24K純金箔的商品，介紹中就帶有「可食用」的字樣，10張9.33厘米×9.33厘米純金箔售價98元。另一家「樂樂食品的小店」，也有一款「99純金箔」商品，除了介紹中含有「可食用金箔」字樣，商品圖片亦標註「24K純金箔」、「99%含金量」。在商品詳情頁面，金箔被用於蛋糕、冰淇淋、壽司的場景展示。

食金箔對人體無益且有風險

多名消費者表示，購買金銀箔粉食品是基於顏值高、看似高端等原因。一名牛姓消費者就指出，添加金箔、金粉在味道上並無明顯區別，但把金箔、金粉挑出來很麻煩，且食品表面會變得坑坑洼窪，不好看，所以自己都會吃，「而吃之前一定會拍照再放上網分享，感覺很有面子。」

事實上，食金箔對人體無益且存在風險，食用量過大更可能造成危害，部份不法商家還會以金銀箔粉具有保健功能和治療功效為由誘導消費者。在黑貓投訴平台上，就有超過200條與「添加金箔」有關的投訴，有消費者反映吃金箔食品後出現噁心、拉肚子等情況。

內地科信食品與營養信息交流中心科學技術部主任、中國互聯網聯合闢謠平台專家委員會成員阮光鋒表示，獵奇心理是金銀箔粉食品市場興起的關鍵因素。但從營養學角度看，金不是人體必需的營養素，在體內不會堆積，會原封不動地離開人體。如果吃太多黃金，便可能會影響消化或造成腸胃不適，如份量過大或摻有其他有毒物質，甚至可能危及生命等。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁