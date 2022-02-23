官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記

江蘇省委省政府調查組周三（23日）發布「豐縣生育八孩女子」事件調查處理情況通報，揭露涉事女子楊某俠來自雲南，兩度遭人拐賣；而地方民政辦涉及違規辦理結婚登記。

來自雲南的「小花梅」 被賣到江蘇

據官方通報，楊某俠實為雲南省福貢縣亞谷村人「小花梅」，1998年初被福貢縣人桑某妞，從亞谷村帶至江蘇省東海縣，賣給徐某東，收取現金5000元（人民幣，下同）。據徐某東供述和鄰居陳述，他與小花梅共同生活3、4個月後，1998年5月上旬某日早晨發現小花梅不知去向，後來徐某東向桑某妞丈夫時某忠索要2000元賠償。

至於小花梅如何從東海縣到徐州豐縣，董某民交代，是1998年6月其父親董某更，經劉某柱介紹花錢買來。通報稱，一對夫婦在夏邑縣駱集鄉經營的飯店內，發現流落至此的小花梅，將其收留1個月後賣給在飯店附近工地務工的兩人，兩人將小花梅帶回豐縣，經劉某柱介紹轉賣給董某更。

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1999年生首胎 2011至2020年生育7個孩子

2000年6月，董某民為辦理結婚證，找村委會會計開具婚姻狀況證明時，經人建議將「楊某英」改為「楊某俠」。歡口鎮民政辦工作人員按董某民自報的信息，違規辦理結婚登記，將結婚日期登記為1998年8月2日、楊某俠出生日期登記為1969年6月6日。

至於楊某俠生育8孩細節，調查發現，1999年楊某俠生育第一個孩子後，採取節育措施，至2010年董、楊二人未生育，後節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。

被診斷患精神分裂 遭「丈夫」鐵鍊鎖頸

而楊某俠的精神與身體狀況，據董某民親屬反映，2012年楊某俠生育第三子後，精神障礙症狀逐漸加重。2022年1月30日，經徐州市醫療專家會診，診斷楊某俠患有精神分裂症；目前正在醫院接受治療。另專家診斷，楊某俠患有重度慢性牙周炎，認為重度牙周炎可導致牙齒鬆動脫落。

官方通報稱，2017年以來，董某民在楊某俠發病時對其實施布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖，有病不送醫治療等虐待行為。

通報指出，豐縣人民檢察院經依法審查，認為董某民虐待家庭成員情節惡劣，以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。公安機關將對涉案犯罪事實，包括涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證。同時，該檢察院對桑某妞、時某忠，以涉嫌拐賣婦女罪依法批准逮捕。徐某東、劉某柱等6人，遭立案並採取刑事強制措施。另當地17名官員被問責。

責任編輯：林佩怡

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