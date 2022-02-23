  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (三) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記

社會熱點 15:06 2022/02/23

分享：

江蘇省委省政府調查組周三（23日）發布「豐縣生育八孩女子」事件調查處理情況通報，揭露涉事女子楊某俠來自雲南，兩度遭人拐賣；而地方民政辦涉及違規辦理結婚登記。

來自雲南的「小花梅」 被賣到江蘇

據官方通報，楊某俠實為雲南省福貢縣亞谷村人「小花梅」，1998年初被福貢縣人桑某妞，從亞谷村帶至江蘇省東海縣，賣給徐某東，收取現金5000元（人民幣，下同）。據徐某東供述和鄰居陳述，他與小花梅共同生活3、4個月後，1998年5月上旬某日早晨發現小花梅不知去向，後來徐某東向桑某妞丈夫時某忠索要2000元賠償。

至於小花梅如何從東海縣到徐州豐縣，董某民交代，是1998年6月其父親董某更，經劉某柱介紹花錢買來。通報稱，一對夫婦在夏邑縣駱集鄉經營的飯店內，發現流落至此的小花梅，將其收留1個月後賣給在飯店附近工地務工的兩人，兩人將小花梅帶回豐縣，經劉某柱介紹轉賣給董某更。

江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）

1999年生首胎 2011至2020年生育7個孩子

2000年6月，董某民為辦理結婚證，找村委會會計開具婚姻狀況證明時，經人建議將「楊某英」改為「楊某俠」。歡口鎮民政辦工作人員按董某民自報的信息，違規辦理結婚登記，將結婚日期登記為1998年8月2日、楊某俠出生日期登記為1969年6月6日。

至於楊某俠生育8孩細節，調查發現，1999年楊某俠生育第一個孩子後，採取節育措施，至2010年董、楊二人未生育，後節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。

被診斷患精神分裂 遭「丈夫」鐵鍊鎖頸

而楊某俠的精神與身體狀況，據董某民親屬反映，2012年楊某俠生育第三子後，精神障礙症狀逐漸加重。2022年1月30日，經徐州市醫療專家會診，診斷楊某俠患有精神分裂症；目前正在醫院接受治療。另專家診斷，楊某俠患有重度慢性牙周炎，認為重度牙周炎可導致牙齒鬆動脫落。

官方通報稱，2017年以來，董某民在楊某俠發病時對其實施布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖，有病不送醫治療等虐待行為。

通報指出，豐縣人民檢察院經依法審查，認為董某民虐待家庭成員情節惡劣，以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。公安機關將對涉案犯罪事實，包括涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證。同時，該檢察院對桑某妞、時某忠，以涉嫌拐賣婦女罪依法批准逮捕。徐某東、劉某柱等6人，遭立案並採取刑事強制措施。另當地17名官員被問責。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）
今日
江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）

你可能感興趣

江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）
今日 13:39
江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）
人口 網絡熱話 社會民生 社會矛盾 結婚 江蘇省 精神分裂 雲南省

上一篇文章

網傳28歲員工猝死 字節內網再發聲明：該名員工已不幸離世（第二版）

下一篇文章

中國婦女報文章惹議 形容拐賣婦女是全球性問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊
【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊
20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）
20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）
粵企加班生產2530萬個KN95口罩供港 每日產300萬個
粵企加班生產2530萬個KN95口罩供港 每日產300萬個
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
深圳福田區：非生活必需密閉場所暫停開放
深圳福田區：非生活必需密閉場所暫停開放
【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回
【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款