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安徽漢被騙至緬甸受非人待遇 還要假扮靚女陪網聊

社會熱點 15:47 2022/02/23

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江蘇男子被騙至柬埔寨淪為「血奴」的事件引發關注後，內媒再揭露，有安徽男子偷渡去緬甸北部打工，結果被要求進行電信詐騙，包括在社交軟件上偽裝各種身分，用虛擬攝影機裝成美女欺騙他人裸聊，敲詐勒索受害人。

以為去做遊戲客服 誰知被迫做詐騙

據安徽商報報道，安徽池州市男子張某，在2020年經朋友介紹，前往緬甸北部打工，以為做高薪的「遊戲客服」，不料一去就陷入黑暗。報道稱，張某在「蛇頭」帶領下，十多人翻山越嶺偷越國界，還被警告有地雷，不得中途逃跑，等抵達目的地時，當地接應公司還持刀、拿槍，安排他們住在出入口被24小時管制的「公司」。

在安排下，張某等人身分證、銀行卡、手機被強行收走，被要求進行電信詐騙，包括每天依照公司要求，在社交軟件上偽裝各種身分，用虛擬攝影機裝成美女欺騙他人裸聊，敲詐勒索受害人。

江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入

張某回憶，他先後三次逃跑均被抓回，受到毒打，直到某次成功逃到邊境口岸向中國警方自首後，才脫離苦海。

另一名受到相同待遇，來自安徽滁州市的繆某坦言，當初以為是一條發財路，沒想到偷渡到緬北後，進入「人間地獄」，在公司內住大通鋪（連在一起的床位，一般在旅館或集體宿舍中）、吃的是「似豬食的食物」。

他回憶稱，人身自由、安全都不是自己說了算，一個月後逃出來時瘦了20公斤，不聽話者，還會被關水牢，遭AK47抵在腦門上懲罰。報道稱，直到某天繆某透過外出採購機會逃走，才回到中國。去年十月向警方懺悔時，他的身體猶如一具乾癟的木材。

責任編輯：尹航

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罪行 軟件 緬甸 口岸 非法入境 勒索

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