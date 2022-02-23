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中國一報告曝光來自美國的頂級後門 稱超45國受害

國情動向 16:52 2022/02/23

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北京奇安盤古實驗室周三（23日）發表報告，解密了來自美國的後門Bvp47。盤古實驗室斷定，Bvp47是屬於「方程式組織」的黑客工具，而「方程式組織」是世界超一流的網絡攻擊組織，被普遍認為隸屬於美國國家安全局（NSA）。報告稱，受害範圍超過45個國家287個目標。

截取自盤古實驗室。

盤古實驗室表示，2016年黑客組織「影子經紀人（The Shadow Brokers）」宣稱成功黑進了「方程式組織」，並於2016年和2017年先後公布大量黑客工具和數據。盤古實驗室成員從「影子經紀人」公佈的文件中，發現一組疑似包含私鑰的文件，恰好正是唯一可以激活Bvp47頂級後門的非對稱加密私鑰，可直接遠程激活並控制Bvp47頂級後門。

該實驗室稱，「影子經濟人」的文檔揭示受害範圍超過45個國家287個目標，包括俄羅斯、日本、西班牙、德國、意大利等，持續10幾年時間；某日本受害者被利用作為跳闆對目標發起攻擊。而實驗室為多宗Bvp47同源樣本事件，起了一個代號「電幕行動」。

《環球時報》報道，這是中國研究員首次公開曝光來自美國方程式組織APT（高級可持續威脅攻擊）攻擊的完整技術證據鏈條。

報道並稱，目前全球的APT攻擊日益頻繁，侵犯範圍更廣、危害性和隱蔽性更強。又指中國是全球受到APT攻擊最多的國家之一。研究人員呼籲，世界各國政府及產業鏈應攜手合作有效應對威脅、捍衛網絡安全。

美憂華網絡攻擊損兩岸關係 外交部：美國才是臭名昭著的黑客帝國

德國指中國黑客組織 鎖定德製藥和科企 京曾指堅決反對網攻

責任編輯：林佩怡

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