工作12小時月做30天 鄭州男獲頒「勞動模範」惹議

近日，河南鄭州一名「勞動模範」在網上引發熱議，因為他獲獎的原因是帶領員工工作12小時上，甚至每月30天不休假，毫無怨言。對此，有網民指其工作模式疑似違反勞動法，更直言，「他這種的行為根本不是『勞動模範』，而是『勞工叛徒』，加班地獄的共犯。」

據網絡流傳的公司展板顯示，獲評為「勞動模範」的員工名為薛林濤。有關簡介欄指出，他通過自己的實際行為影響新老員工，公司規定每班10小時，他帶領員工每班組工作12小時以上，基本每月30天滿勤，毫無怨言；提升了公司單日班組產能，為公司節省人工成本，提升設備利用率。

帶頭加班惹批評 當事人回應

這塊展板在網絡上曝光後引來大量批評，許多網民質疑「加班超過規定時間」以及「每月30天滿勤」已經違反勞動法，難以理解竟然被大肆宣傳，並稱「整個月都不休假，每天還上班12個小時，是想製造多少過勞死？」另有網民直言，薛林濤的行為根本不是「勞動模範」，而是「勞工叛徒」：「工人階級的叛徒，就是這種人害大家走不出加班地獄。」

▲ 薛林濤每天工作12小時，3天無休假，獲評「勞動模範」。（網絡圖片）

據《極目新聞》報道，薛林濤事後表示，對於網民的看法並不認同。他辛苦打工是為養家多掙奶粉錢，而工資是根據工作量計算，所以才多上班；現時每月工資也有上萬元。

薛林濤續指，他的工作是操作機床，並非坐在工位上一刻不停，勞動強度沒那麼大。另外，每個月他也會休息三四天，工作之餘也會出去逛街。每個季度，他亦有一周的帶薪探親假，公司報銷往返車費。

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律師：公司並不違反勞動法律法規

對於外界關注長時間加班是否有違勞動法，湖北今天律師事務所律師王欣子認為，雖然法律有勞動者加班時間限制，但勞動者自願加班，公司沒有強迫加班並給勞動者支付相應加班費，公司並不違反勞動法律法規。但她亦表示，企業應充分保障勞動者的休息權利。

而網民普遍認為薛林濤「太卷」（內部競爭激烈仍做到最好，把他人比下去），華中師範大學社會學院副教授梅志罡則指出，勞動者鑽研勞動技能，提升勞動效率，起到模範帶頭作用，不願意「躺平」，這是愛崗敬業的表現，獲評勞模是應該值得社會尊敬的。如果企業壓榨員工，強制加班則應該批判。部分網民認為這位勞模「太卷」，甚至進行諷刺，是沒有分清這兩種情況，導致認識上存在誤區。

責任編輯：易燕丹

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