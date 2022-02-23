中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個地區獨立，俄軍部隊進區「維和」，美國等西方國家宣布新制裁措施懲罰俄羅斯。在北京，被問到中方會否制裁俄羅斯，外交部發言人華春瑩強調，制裁非解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁，又反問「美方的制裁解決問題了嗎？」

在周三（23日）的中國外交部例行記者會上，有外媒記者問中國會否制裁俄羅斯。華春瑩表示，你顯然是對中國政府政策缺乏基本的了解。

▲ 華春瑩（資料圖片）

她指出，中國政府立場是，認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。根據美國財政部公布的數據，在過去20年，美國實施的制裁數量比以前增長10倍，美國上屆總統任期內實施的制裁高達3800多項，即平均每天3次揮舞制裁大棒。

她反問道，「2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過100多次，但是大家可以心平氣和地想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭的問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄製裁而變得更有保障嗎？」

華春瑩表示，希望有關方面能夠認真思考，應努力通過對話協商解決問題。又指美國等一些國家的單邊非法制裁，已給相關國家的經濟和民生造成嚴重困難，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

致力勸和促談 批美推高緊張

對於烏克蘭問題，她指在地區熱點問題上，中方一向致力於勸和促談，為推動和平解決地區熱點問題發揮中國建設性的作用。美方不斷向烏克蘭輸送武器，推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。形成鮮明對比的是中方始終在呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力通過談判協商解決問題，共同維護地區的和平穩定。

日前國家主席習近平與法國總統馬克龍通電話，強調有關各方應堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼底機制在內的多邊平台，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。近日國務委員兼外長王毅視像出席慕尼黑安全會議中國專場時也強調，各方應該切實負起責任，為和平而努力，而非一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。

她指出，現在關鍵問題是，作為當前烏克蘭局勢緊張的始作俑者，美方在這場危機中扮演了什麼樣的角色？發揮了什麼作用？如果有人一邊火上澆油，一邊指責別人救火不力，那麼這種行為是不負責任的，也是不道德的。

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責任編輯：林佩怡

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