在離岸人民幣齊創近4年新高 短期料易升難貶

市場對俄烏局勢反應逐漸平靜，美元避險需求未持續升溫。在岸人民幣兌美元(CNY)今日（23日）升破6.32關口，離岸人民幣(CNH)逼近6.30，日內升值近150點，最高報6.3036元，同創2018年4月以來新高。

人民幣兌美元中間價報6.3313元，較上日升174點，創4周新高，前三個交易日下調166個基點。

在岸人民幣兌美元收報6.3178，較上一交易日官方收盤價升178點。

觀望俄烏局勢 離岸人民幣仍有望突破6.3關口

交易員指出，西方紛紛公佈制裁俄羅斯的新舉措，不過市場反應逐漸平靜，美滙指數在96關口上方運行，接下來仍需觀察各方的反應，美元或延續橫向寬幅波動。

交易員並表示，近期離岸人民幣需求旺盛，再加上境內市場的出口商結匯需求，短期人民幣料易升難貶；繼續關注俄烏局勢發展。

豐業銀行認為，俄烏危機短期難以緩解，美指料維持區間波動，一旦外部不確定性消退，亞洲貨幣將出現反彈，離岸人民幣仍有望突破6.3關口。

中金公司最新報告稱，總體上俄烏衝突加劇對人民幣匯率的影響偏負面，但考慮到中國的經濟體量很大，與俄羅斯之間的經貿佔比較小，人民幣匯率對於該事件的敏感性可能會小於其他亞洲貨幣。

官媒：地緣政治衝突發酵 人民幣避險需求增加

此外，官媒《證券時報》指出，人民幣國際化的穩步深化，也讓人民幣近兩年來呈現出避險貨幣的特徵。一個顯著的表現是，即便自去年下半年以來，美聯儲貨幣緊縮預期不斷強化，美元指數逐步上漲，但人民幣匯率卻屢屢上演逆勢走強的獨立行情；近期地緣政治衝突不斷發酵，避險資金配置人民幣資產的需求有所增加，人民幣兌美元匯率持續穩定維持在6.3至6.4區間。

人民幣在全球支付貨幣佔比的提升，也將為人民幣匯率維持基本穩定提供有力支撐。即便在美聯儲貨幣政策轉向可能引發外溢風險的「陰雲」籠罩下，人民幣匯率仍有足夠底氣和騰挪空間，護航中國經濟行穩致遠。

A股滬綜指亦反彈收高，收升0.9%報489點，結束兩連跌。深證成指升1.9%，報13549點，創業板指數收升2.8%，報2843點。分析人士表示，市場正逐漸消化俄羅斯和烏克蘭緊張局勢的影響，風險偏好有所提升，資金流入高估值成長板塊。

責任編輯：蒯宇澄

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