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被診斷有精神及牙齒疾病 江蘇八孩母接受治療畫面曝光

社會熱點 18:39 2022/02/23

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就江蘇豐縣八孩母親事件，省委和省政府江蘇省委省政府調查組周三（23日）通報事件調查處理情況，當中提到涉事女子楊某俠，經專家診斷患有精神分裂症，並有重度慢性牙周炎。目前她正在醫院接受治療。

據內地傳媒報道，上月28日，徐州市和豐縣衛生健康部門將楊某俠送醫院檢查治療，豐縣政府安排人員與其長子董某港在醫院陪護。

經徐州市醫療專家會診，診斷楊某俠患有精神分裂症。2月19日，經南京腦科醫院司法鑑定所司法鑑定，結論為楊某俠患精神分裂症，受目前精神狀態影響，難以正常接觸交流。2月20日，中國政法大學證據科學研究院（法庭科學技術研究所）複核鑑定，結論一致。

會診專家表示，楊某俠病情較之前有好轉，目前還有自言自語、注意力不集中、情感反應不協調，以及對疾病沒有認識。下一步繼續是抗精神病藥物治療，並加強生活護理、營養和心理支持，救治需長期過程。

另外，官方通報，入院檢查結果顯示，楊某俠除精神及牙齒疾病外，未發現其他疾病。專家認為，楊某俠患有重度慢性牙周炎，認為重度牙周炎可導致牙齒鬆動脫落。

江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）

官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記

責任編輯：林佩怡

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