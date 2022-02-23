10年少600多萬人口 黑龍江怎應對？

內地面臨人口問題，其中黑龍江近年人口外流、人口下降壓力較大，據報10年間常住人口減少600多萬。黑龍江省委日前召開常委會會議，提出要從根本上解決人員外流和人口減少問題。

《黑龍江日報》，周一（21日）晚，省委書記、省人大常委會主任許勤主持召開省委常委會會議，審議《中共黑龍江省委黑龍江省人民政府關於優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》《黑龍江省2022年度政協協商工作計劃》，研究部署相關工作。

做到安業、拴心、留人

會議指出，人口問題是「國之大者」，是關乎黑龍江振興發展全局的戰略性問題。要通過培育產業、創辦企業、增加就業，做到安業、拴心、留人，從根本上解決人員外流和人口減少問題。

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會議提到，要推動三孩生育政策及配套支持措施落地見效，建立覆蓋縣鄉村基層的婦幼衛生服務網絡。引導樹立正確的婚戀觀、生育觀和家庭觀，提倡適齡婚育、優生優育。要著力構建生育友好環境，大力發展多元化普惠托育服務，多渠道降低生育、養育、教育成本。

此外，統籌發展養老事業、產業、服務，建立多層次養老保障體系，滿足養老服務需求，逐步優化贍養比例，切實減輕贍養負擔，做到老有所養、老有所為。

據《第一財經》報道，第七次全國人口普查數據顯示，與2010年六普數據相比，黑龍江常住人口減少646.39萬人，降幅達16.87%。全省13個地市人口全部下滑，綏化、齊齊哈爾人口流失超百萬，省會哈爾濱減少63萬，為10年來全國唯一人口減少的省會城市。

此外，本月公布的《黑龍江統計年鑑2021》顯示，2020年黑龍江人口出生率僅為千分之3.74，不到同期全國人口出生率（千分之8.52）的一半。該報據此推算，2020年黑龍江出生人口僅有12.05萬人。

經濟下行是主因 若無產業支撐 生育補貼效果有限

吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析，東北地區近年人口下降的一大原因，是經濟下行，就業機會減少，導致人口外流。青年人口走後，人口出生率下降，再導致人口進一步減少。

他認為，東北地區要提高生育率、解決人口減少問題，必須要解決老工業基地衰退問題，解決資源枯竭型城市接續產業發展問題。如果能把東北經濟搞上去，外流的人口也會回來，生育率也會上升。如果沒有足夠的產業和就業支撐，發放生育補貼等措施的效果會有限。

據去年修改後《黑龍江省人口與計劃生育條例》，明確實施生育三孩政策，要求用人單位設立育兒假，政府將實施育兒補貼制度、增加托育供給等。黑龍江十四五規劃提出，要建立健全拴心留人政策體系，留住適齡勞動資源，增加勞動力有效供給。

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責任編輯：林佩怡

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