廣州洲頭咀隧道路面突現65米長裂縫 原因是這個

2月21日下午，廣州市洲頭咀隧道外的信義路路面出現長65米，寬約0.5cm的裂縫。經過現場勘查、原因分析，判斷本次出現路面裂縫應與排水管道填土壓實不足，經長時間碾壓，使道路出現輕微裂縫有關。接下來，有關部門將儘快完成道路修復工作。

裂縫應與排水管道填土壓實不足有關

經現場勘查，信義路路面裂縫發生在信義路21號對出路面，道路為單向兩車道，裂縫長度65米，寬度約0.5cm，裂縫周邊部分路面出現輕微下沈。道路裂縫位置周邊存在給水、排水管道。

根據荔灣區規劃資源分局提供的地質資料顯示，該處基岩為白堊系大塱山組砂礫岩，斷裂構造不發育，岩溶不發育，砂層厚3～6米，軟土層厚3～6米。該段路下方為隧道，原始地基已完成改造，市中心區交通項目管理中心現場反饋該路面於2019年剝離路面瀝青後重新鋪設。

經廣東省有色地質勘察院專家評判，本次出現路面裂縫應與排水管道填土壓實不足，經長時間碾軋，使道路出現輕微裂縫有關。初步判斷與地質作用無關，不屬地質災害。

荔灣區住房建設園林局到場後，立即組織現場按施工規範應急封閉裂縫側車道，做好現場圍蔽疏導措施。同時，市排水公司、市自來水公司、市燃氣公司開展管道勘探，勘探結果顯示，裂縫處道路周邊管道無破損情況。

市中心區交通項目管理中心通過雷達探測分析，道路下無空洞，未出現道路脫空情況，道路裂縫屬路面病害處理範圍。市中心區交通項目管理中心計劃對道路裂縫先行灌縫處理，避免裂縫病害進一步發展，在天氣滿足施工條件時立即實施裂縫處路面刨鋪修復，恢復路面平整。

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責任編輯：尹航

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