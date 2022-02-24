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內地房貸放鬆債市遭衝擊 專家：短期陷入調整但非拐點

經濟脈搏 11:02 2022/02/24

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近日，隨着內地多地陸續釋放地產放鬆政策，市場對寬信用的擔憂進一步升溫，債市也遭受影響，國內債市持續回落，國債期貨不斷下探。但昨日（23日）市場有所回暖。專家表示目前仍是調整期，但並非趨勢性的大拐點。

據第一財經報道，Wind資訊顯示，週二（22日）債市出現明顯回調，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.13%，5年期主力合約跌0.15%，2年期主力合約跌0.11%。其中，10年期國債期貨主力合約連續2個交易日報收在100元（人民幣，下同）以下，創出了2個多月新低。現券方面，銀行間主要利率債不同期限品種走勢分化，長券收益率略下行，中短券收益率明顯上行。

地產放鬆衝擊債市

報道引述多位業內人士表示，債市此次下跌主要是受近日樓市放鬆政策影響。近來，山東菏澤、重慶、江西贛州等多地的部分銀行調整了房貸首付比例，由此前的30%降至20%；同時，部分地區房貸利率也有下調，如自週一日起四大行同步下調廣州地區房貸利率，在此背景下，債市走勢疲弱。

據國泰君安首席固定收益分析師覃漢分析：「地產放鬆觸發寬信用預期升溫，債市跌破支撐位。隨着多地陸續發佈地產放鬆政策，債市邊際上對寬信用的擔憂進一步升溫。」

在覃漢看來，地產放鬆對債市有兩波脈衝效應，先情緒後數據。而從中期維度分析，目前的放鬆更多的是2021年下半年以來政策轉為「糾偏」的延續，也是房價和庫存壓力雙高的部分地區對穩定房地產預期的訴求體現。

中信證券聯席首席經濟學家明明也表示，之前房地產銷售持續下行，民營房企接連出現債券違約，土地市場交易冷清，在房地產掣肘的情況下，投資者對於「寬信用」的效果存疑。然而隨着房地產需求端放鬆的信號持續增加，此前對於「寬信用」制約的因素也逐步被弱化，債券市場也越來越接近臨界點。

目前，隨着地產需求端政策開始放鬆，有分析稱，商品房銷售向上的信號最快可能出現在今年3月份。緊隨其後，土地市場、房地產開發環節可能也會有所改善。「雖然2022年全年土地投資可能會有一定的收縮，但預計建安投資仍能保持5%以上的增速，地產投資有望保持2%~3%的正增長。」明明分析稱。

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市場情緒提振，短期將趨穩

不過昨日，國債期貨全線收漲，5年期主力合約漲0.17%，銀行間主要利率債收益率下行2～4BP。現券方面，銀行間主要利率債收益率普遍下行，5年期品種表現更好。

有觀點認為，這是由於寬鬆預期增加以及央行加大資金投放提振了市場情緒。一方面，中央一號文件發佈，其中提及對地方法人金融機構實施更優惠的存款準備金政策；另一方面，23日央行開展了2000億元7天期逆回購操作，對衝到期的100億元後，當日實現淨投放1900億元。

反映到資金市場上，資金面整體保持平穩。上海銀行間同業拆放利率（Shibor）漲跌不一。隔夜品種上行0.4BP報2.043%，7天期下行1.5BP報2.176%，1個月期下行0.2BP報2.308%。

債市仍承壓，短期難有大行情

報道指，雖然相關利空情緒已兌換，但部分城市房貸利率調降引發的寬信用擔憂仍在發酵，債市仍將承壓。

明明對記者稱，1月信貸總量高增但結構不佳，當前支持政策出台有望提高個人中長期貸款，帶動信貸結構進一步優化。而隨着「寬信用」政策效果持續顯現，貨幣政策進一步寬鬆的力度受限。總體來看，政策組合已從此前的「寬貨幣+寬信用」轉向「穩貨幣+寬信用」。

「隨着交易重心逐步切換，寬信用與穩增長的預期和落地效果將持續衝擊債市，債市收益率也面臨較大的調整壓力。」明明說道，但穩增長不等於強刺激，雖然本輪針對房地產的相關政策邊際寬鬆，但與2014～2016年仍有較大差別，在「房住不炒」的背景下，政策力度依然謹慎，因此預計利率上行幅度有限。

中航證券研報也提到，在當前信用走勢依然不太確定情況下，利率大幅上行的可能性不大。但考慮到寬信用政策依然在連續出台，近期財政部與發改委頻頻發聲，「儘快」「儘早」「超前」「靠前」「增加」等詞彙多次出現，一季度各類穩增長的政策和力度都在不斷加大，因而利率回升風險並不能排除，債市轉入震盪狀態。

實際上，對於債市而言，地產放鬆只是放大情緒的催化劑，核心還是寬貨幣的預期下修。覃漢認為，1月份融資數據公佈後，債市上漲的核心支撐「寬貨幣」被削弱。在要不要降債券久期的「猶猶豫豫」中，碰上諸多細碎的利空催化，謹慎情緒被放大。未來，債市可能還會經歷一段「難熬」的時間，但對中期維度（一個季度）仍然樂觀。

業內的共識也在於，在貨幣政策轉向以前，債市不存在系統性風險，但是在穩增長及寬信用的曲折兌現過程中，長端利率的波動將隨之加大。

國盛證券分析師楊業偉大分析稱，因城施策下，預計後續仍有地方會放鬆地產調控政策，除了降低按揭利率和首付比例，限購政策也可能會調整。再加上基建項目和資金較為充裕，不排除施工加快，並帶動基建投資回升的情況。地產和基建投資逐步回升，將帶動信用寬鬆和經濟回暖，因而長端利率的調整風險會逐步加大。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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