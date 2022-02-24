【中國樓市】住建部：保持房地產調控政策的連續性和穩定性

年初以來，內地樓市一掃去年的寒冰狀態，頻吹暖風。住建部表示，今年將在保持房地產市場平穩運行，保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性協調性；推進住房供給側結構性改革，主要是大力增加保障性租賃住房供給等方面，推動好工作。

今年堅持房住不炒

住建部副部長倪虹今日在國新辦記者會上介紹，2021年房地產市場運行平穩，也證明了房地產長效機制符合規律、有效。2022年將毫不動搖地堅持房住不炒定位，不把房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，加強預期引導，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

住建部部長王蒙徽還介紹，初步考慮，今年可以在以下幾個方面推動好工作。

一是保持房地產市場平穩運行。保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性協調性。繼續穩妥實施房地產長效機制，保障住房的剛需，同時滿足合理的改善性需求，促進房地產業良性循環和健康發展，努力穩地價、穩房價、穩預期。

二是推進住房供給側結構性改革。主要是大力增加保障性租賃住房供給，希望全年能夠建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。新籌集公租房10萬套，棚戶區改造120萬套。同時，加快推進長租房市場建設。

此外，推進城鎮老舊小區改造、推進燃氣等城市管道老化更新改造重大工程、大力推進「新城建」等。

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責任編輯：尹航

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