【中美角力】美國司法部將結束「中國行動計劃」 

美國司法部將結束「中國行動計劃」，該為一項前總統特朗普時期啟動、旨在打擊中國間諜活動和竊取知識產權的項目。司法部官員表示，需要用更廣泛的方法，應對威脅。

中國外交部曾批評，所謂「中國行動計劃」的實質，是美國反華勢力濫用國家安全概念、對華遏制打壓的拙劣工具。美方應盡快糾正錯誤做法，停止以中國為「假想敵」、編造藉口對中國抹黑打壓、干擾破壞中美在科技、人文領域的正常交流合作。

批評人士表示，該項倡議相當於種族定性，形成一種恐懼文化，影響科學研究。事實上，該計劃起訴的一系列案件均遭遇失敗，而有關起訴亦在高等教育界散播不信任。

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更廣泛方法應對威脅

美國司法部負責國家安全的助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）周三（23日）表示，儘管將繼續關注中方威脅，但他認為該個計劃不是正確的方式，需要更廣泛的方法。

他指出，未來司法部將設置更高的門檻，並在對學者提起類似的刑事訴訟之前進行更嚴格的監督。

而司法部的新戰略將主要關注幾個核心領域的案件：保護國家免受間諜活動、出口管制和違反制裁的威脅；保護企業知識產權、有關美國人民和供應鏈的民間信息；捍衛民主制度和價值觀。

奧爾森指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓等比以往任何時候都更加咄咄逼人，能力也更強，新戰略是以威脅為導向。

責任編輯：林佩怡

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