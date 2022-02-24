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美國司法部將結束「中國行動計劃」  華春瑩：早就該廢除（更新版）

國情動向 17:28 2022/02/24

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美國司法部將結束「中國行動計劃」，該為一項前總統特朗普時期啟動、旨在打擊中國間諜活動和竊取知識產權的項目。司法部官員表示，需要用更廣泛的方法，應對威脅。

*17：28 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人華春瑩周四（24日）表示，這個所謂「中國行動計劃」是美國上屆政府的「遺毒」，早就應該廢除了，並促美方停止渲染所謂中國威脅。

美：更廣泛方法應對威脅

批評人士表示，該項倡議相當於種族定性，形成一種恐懼文化，影響科學研究。事實上，該計劃起訴的一系列案件均遭遇失敗，而有關起訴亦在高等教育界散播不信任。

美司法部撤銷對MIT華裔學者陳剛指控

美指中國情報人員經濟間諜罪成 京：指控純屬捏造

美國司法部負責國家安全的助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）周三（23日）表示，儘管將繼續關注中方威脅，但他認為該個計劃不是正確的方式，需要更廣泛的方法。

他指出，未來司法部將設置更高的門檻，並在對學者提起類似的刑事訴訟之前進行更嚴格的監督。

而司法部的新戰略將主要關注幾個核心領域的案件：保護國家免受間諜活動、出口管制和違反制裁的威脅；保護企業知識產權、有關美國人民和供應鏈的民間信息；捍衛民主制度和價值觀。

奧爾森指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓等比以往任何時候都更加咄咄逼人，能力也更強，新戰略是以威脅為導向。

停視中國「假想敵」 徹底消除上屆政府「遺毒」

華春瑩回應稱，該計劃實質是美反華勢力泛化國家安全概念、對華進行遏制打壓的工具，加劇了美國內種族歧視現象，對美國內亞裔群體造成嚴重傷害，也嚴重毒化中美互信合作氛圍。而美媒已多次曝光，所謂計劃先設辦案指標再查案，只會造成大量冤假錯案。全美各大學近2000名學者也曾聯名質疑該計劃等。這麼多人站出來發聲反對，清楚表明這一計劃不得人心、損人害已。

中方敦促美方停止渲染所謂中國威脅，停止將中國作為「假想敵」、編造藉口抹黑中國，停止干擾中美各領域正常交流合作，徹底消除上屆政府的「遺毒」，多做有利於中美關係穩定發展和兩國互信合作的事。

責任編輯：林佩怡

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