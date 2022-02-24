【內地疫情】昨增85宗本土確診 遼寧葫蘆島現1傳65

內地昨日（23日）新增186宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔85宗，涉及內蒙古、湖北、遼寧等12省。遼寧葫蘆島市通報，本輪疫情屬Delta變種病毒，已出現1傳65的傳播鏈。另外，內地再有109宗由香港傳入的感染病例，分布在廣州、上海和北京。

據國家衛健委通報，新增本土確診分布為內蒙古40宗，湖北10宗，遼寧8宗，廣東8宗，四川6宗；江蘇、廣西、雲南、北京和山西均錄得零星確診。另有24宗本土無症狀感染，涉及雲南、黑龍江等地。

遼寧8宗本土確診均由葫蘆島市通報，該市累計167宗確診病例。市衛健委副主任周嬌陽指出，葫蘆島市本輪疫情屬Delta變異株。另通過對市內確診病例的流行病學調查和臨床症狀分析，發現本輪疫情確診者病毒載量高，傳播性強，其中一名患者的傳播鏈造成65人感染；再加上潛伏期長，為疫情防控帶來巨大挑戰。

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葫蘆島市已在36小時查清疫情源頭，迅速劃定管控區域。當局亦於23日通報，取消一切聚集性教育教學活動，改為網上教學。待新增確診病例動態清零，社會恢復常態秩序後，採取分期分批、錯時錯峰開學，最大限度阻斷疫情在校園傳播蔓延。

另外，內地再錄得多宗香港輸入的感染病例，廣東、上海和北京三地合計報告109宗。其中，廣東省佔最多，包括39宗確診和40宗無症狀感染；病例分布在佛山、深圳、珠海、惠州、東莞、中山和江門。上海方面，新增的32宗輸入確診和無症狀感染病例中，有29人由香港出發。北京亦有1宗由香港輸入的確診病例。

責任編輯：易燕丹

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