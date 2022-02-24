美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三（23日）談及中俄加強關係，形容令人非常擔憂，又指中俄尋求「不自由」的世界秩序，是在許多方面具破壞性、而非正面性的秩序，與過去70多年裡建立的秩序形成鮮明對比。

普萊斯又認為，每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統普京讓步，並緩和烏克蘭危機。「你將不得不問中國，他們是否為此目的在俄羅斯中發揮了相當大的影響力」。

▲ 美國國務院發言人普萊斯

中國外交部發言人華春瑩昨日批評，美方不斷向烏輸送武器、推高緊張；中方始終呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力通過談判協商解決問題，共同維護地區和平穩定。

中國國家主席習近平與普京本月4日在北京會面，中俄發表關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明。雙方並反對北約繼續擴張、反對在亞太地區製造陣營對抗，又高度警惕美國「印太戰略」對本地區和平穩定的消極影響。

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另外，今年是已故美國前總統尼克遜訪華50周年，北京曾指中美將就此舉行紀念活動。普萊斯周三表示，目前無計劃就此發表聲明，但不認為是忽視。

中國國務委員兼外長王毅日前與美國國務卿布林肯通話，表示希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

責任編輯：林佩怡

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