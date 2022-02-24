  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序（更新版）

國情動向 17:35 2022/02/24

分享：

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三（23日）談及中俄加強關係，形容令人非常擔憂，又指中俄尋求「不自由」的世界秩序，是在許多方面具破壞性、而非正面性的秩序，與過去70多年裡建立的秩序形成鮮明對比。

*17：35 更新中國外交部回應

普萊斯又認為，每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統普京讓步，並緩和烏克蘭危機。「你將不得不問中國，他們是否為此目的在俄羅斯中發揮了相當大的影響力」。

中國外交部發言人華春瑩今日（24日）表示，關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做。而俄羅斯是獨立自主的大國，獨立自主制定並且實施自己的外交和戰略。

她又強調，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，同美方以意識形態劃線、拉幫結夥搞小圈子和集團政治，製造對抗和分裂有著根本和質的不同。

【烏克蘭】中方籲各方保持克制 避免俄烏局勢失控

美國國務院發言人普萊斯

華春瑩昨日亦批評，美方不斷向烏輸送武器、推高緊張；中方始終呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力通過談判協商解決問題，共同維護地區和平穩定。

中國國家主席習近平與普京本月4日在北京會面，中俄發表關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明。雙方並反對北約繼續擴張、反對在亞太地區製造陣營對抗，又高度警惕美國「印太戰略」對本地區和平穩定的消極影響。

中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問

【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢

另外，今年是已故美國前總統尼克遜訪華50周年，北京曾指中美將就此舉行紀念活動。普萊斯周三表示，目前無計劃就此發表聲明，但不認為是忽視。

華春瑩今日表示，尼克遜50年前訪華期間，中美發表《上海公報》的主要內容。她認為，在當前中美關係面臨困難和挑戰的今天，美方更有必要來重溫《上海公報》的精神和啟示。又指雙方將於近期共同舉辦一些紀念活動，雙方也都有一些代表和嘉賓參加，相關活動還在安排中。

中國國務委員兼外長王毅日前與美國國務卿布林肯通話，表示希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
2022/02/17
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
聯合國安理會緊急討論烏克蘭局勢 中國表態
2022/02/22
聯合國安理會緊急討論烏克蘭局勢 中國表態
【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢
2022/02/22
【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢
美國司法部將結束「中國行動計劃」 華春瑩：早就該廢除（更新版）
今日
美國司法部將結束「中國行動計劃」 華春瑩：早就該廢除（更新版）

你可能感興趣

【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
14:25 2022/02/17
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
聯合國安理會緊急討論烏克蘭局勢 中國表態
11:41 2022/02/22
聯合國安理會緊急討論烏克蘭局勢 中國表態
【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢
14:25 2022/02/22
【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢
政治 中美關係 美國國務院 中俄關係 烏克蘭 外交 習近平 普京 布林肯 王毅

下一篇文章

美國司法部將結束「中國行動計劃」 華春瑩：早就該廢除（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

10年少600多萬人口 黑龍江怎應對？
10年少600多萬人口 黑龍江怎應對？
中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問
中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問
美國司法部將結束「中國行動計劃」 華春瑩：早就該廢除（更新版）
美國司法部將結束「中國行動計劃」 華春瑩：早就該廢除（更新版）
中國一報告曝光來自美國的頂級後門 稱超45國受害
中國一報告曝光來自美國的頂級後門 稱超45國受害
分析︰俄烏衝突升級 恐損中國利益
分析︰俄烏衝突升級 恐損中國利益
美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序（更新版）
美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款