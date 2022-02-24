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教育部：學科類培訓機構壓減逾九成 有效遏制其擴張亂象

社會熱點 17:55 2022/02/24

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內地去年7月發布「雙減」政策，旨在減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，並連續出台重拳整治校外培訓機構。教育部副部長宋德民在周三（23日）的國務院政策例行吹風會上表示，截至2021年底，學科類培訓線下與線上機構壓減率分別為91.45%和87.07%，培訓機構擴張亂象得到有效遏制。

據教育部2021年11月的監測數據顯示，在12.8萬個線下學科類培訓機構中，壓減率超過40%；263個線上學科類培訓機構中，壓減率近50%。而這次發布的最新數據顯示，線下及線上的學科類培訓機構再遭大幅壓減，培訓市場急劇降溫。

內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零

【雙減政策】新東方轉型直播賣貨？俞敏洪宣傳農產品被稱風格似上課

宋德民指出，2021年兩會期間，代表委員提出有關「減負」、「校外培訓治理」的建議提案多達數十件，全國人大將「推動治理規範學科類校外培訓機構」列為重點督辦建議，涉及的14件建議中有11件由教育部主辦。

他續指，教育部將「雙減」作為部黨組和教育督導「雙一號工程」。除牽頭建立19個部門組成的「雙減」工作專門協調機制，還密集出台32個配套文件，推進校內提質減負等工作。

宋德民表示，截至2021年底，學科類培訓線下與線上機構壓減率分別為91.45%和87.07%，培訓機構擴張亂象得到有效遏制。另據第三方調查顯示，85.4%的家長對學校課後服務表示滿意，72.7%的家長反映教育焦慮有所緩解，全社會支持和認可「雙減」改革的良好氛圍逐步形成。

責任編輯：易燕丹

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