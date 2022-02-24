  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最高法舉案例 父母有權拒絕成年子女「啃老」

社會熱點 13:33 2022/02/24

分享：

最高人民法院周三（23日）發布第二批人民法院大力弘揚社會主義核心價值觀典型民事案例，當中包括有關父母有權拒絕成年子女「啃老」的案例，對於成年子女自己「躺平」、卻讓父母負重前行的行為，予以否定。

兒子爛賭 父母曾賣樓還債

該宗居住權糾紛案案情指出，男子楊某順，出生後一直隨父母楊某洪、吳某春在農村同一房屋中居住生活。楊某順成年後，長期沉迷賭博，欠下巨額賭債。後來該房屋被列入平改範圍，經拆遷徵收補償後，置換樓房三套。交付後其中一套房屋出售他人，所得款項幫楊某順還賭債；剩餘兩套一套租給他人，一套供三人共同居住生活。

後來，因為家庭矛盾，父母不再允許兒子在二人的房屋內居住。楊某順遂以自出生以來一直與父母居住生活、雙方形成事實上的共同居住關係，對涉案房屋享有居住權為由，將父母訴至法院，請求判決其對用於出租的房屋享有居住的權利。

法院認為，楊某順成年後具有完全民事行為能力和勞動能力，應當為自身及家庭的美好生活自力更生，而非依靠父母。父母對成年子女已沒有法定撫養義務。

【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假

家庭教育促進法正式實施 官媒：中國父母進入依法帶娃時代

至於案涉房屋為父母共同財產，兩人有權決定如何使用和處分該房屋，其他人無權干涉。楊某順雖然自出生就與父母共同生活，但不因此當然享有案涉房屋的居住權，無權要求繼續居住在父母所有的房屋。故判決駁回楊某順的訴訟請求。

否定子女「躺平」、父母負重前行

據民法典規定，「父母對未成年子女負有撫養、教育和保護的義務。成年子女對父母負有贍養、扶助和保護的義務。」對於有勞動能力的成年子女，父母不再負擔撫養義務。如果父母自願向成年子女提供物質幫助，這是父母自願處分自己的權利；若父母不願意或沒能力向成年子女提供物質幫助，子女強行「啃老」，就侵害父母民事權利，父母有權拒絕。

本案的裁判被指明確了有勞動能力的成年子女在父母明確拒絕的情形下無權繼續居住父母所有的房屋，對於成年子女自己「躺平」卻讓父母負重前行的行為予以否定，「體現了文明、法治的社會主義核心價值觀，有助於引導青年人摒棄『啃老』的錯誤思想」，並鼓勵青年人用勤勞汗水創造自己的美好生活等。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
2021/12/07
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平
2021/10/15
【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平
共同富裕意味可以「躺平」？發改委回應：要靠共同奮鬥
2022/02/17
共同富裕意味可以「躺平」？發改委回應：要靠共同奮鬥
中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈
2021/10/07
中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈

你可能感興趣

YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
18:49 2021/12/07
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平
17:44 2021/10/15
【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平
共同富裕意味可以「躺平」？發改委回應：要靠共同奮鬥
13:49 2022/02/17
共同富裕意味可以「躺平」？發改委回應：要靠共同奮鬥
社會民生 退休 中國 最高人民法院 網絡熱話

上一篇文章

【新冠疫情】隔離如度假 江蘇無錫送白士多啤梨和圖書

下一篇文章

【內地疫情】昨增85宗本土確診 遼寧葫蘆島現1傳65
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】昨增90本土確診 廣東上海等再錄110宗香港輸入
【內地疫情】昨增90本土確診 廣東上海等再錄110宗香港輸入
被診斷有精神及牙齒疾病 江蘇八孩母接受治療畫面曝光
被診斷有精神及牙齒疾病 江蘇八孩母接受治療畫面曝光
網傳28歲員工猝死 字節內網再發聲明：該名員工已不幸離世（第二版）
網傳28歲員工猝死 字節內網再發聲明：該名員工已不幸離世（第二版）
粵企加班生產2530萬個KN95口罩供港 每日產300萬個
粵企加班生產2530萬個KN95口罩供港 每日產300萬個
江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）
江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）
官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記
官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款