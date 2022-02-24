【烏克蘭】在烏留學生談基輔情況：聽到爆炸聲 躲進地下室

俄烏緊張局勢升級，俄羅斯總統普京周四（24日）授權在烏克蘭東部展開軍事行動。據報烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲。

內地傳媒引述在基輔留學的華人稱，到處都聽見爆炸聲，自己已經躲進地下室。另有在烏克蘭留學的中國學生稱，至少聽到3次爆炸聲，大家都在忙著囤積物資。

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至少3次巨響 大家忙囤物資

據「大河報」，一名在基輔留學、居住在基輔首都機場附近的華人表示，目前到處都可以聽見爆炸聲，而他已經躲進了地下室。

另「極目新聞」在烏克蘭留學的中國學生李樂濤，在當地時間23日深夜，從朋友圈看到了有人提前囤貨，趕緊去附近商圈購買生活物資。當晚他徹夜未眠，到今晨5時許，他先後聽到兩聲巨響，當時沒有太在意，直到第三聲巨響傳來，他的窗戶震動，他才確認這是爆炸。此時同學群裡也從各地拍到爆炸聲、直升機轟鳴的畫面。

李樂濤說，同學們彼此都很鎮定，學校也未通知停課，大家都在忙著囤積物資、互相提醒注意安全。據稱，基輔飛往北京的機票極少，非常難搶，上一次他看到的票價已漲至兩萬元（人民幣，下同）。

此外，烏克蘭第二大城市哈爾科夫也傳來爆炸聲。「南方都市報」報道，當地時間今晨5時許，一名在哈爾科夫的中國留學生表示，「外面一直傳來砰砰砰的砲擊聲，牆面、窗戶都在輕微抖動，我很害怕」。而砲擊聲結束後，路上已開始堵車。

駐烏克蘭大使館籲勿恐慌

中國駐烏克蘭大使館表示，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開，提醒在烏中國公民和中資企業高度注意安全，並作出6點提醒，呼籲大家思想上不要恐慌，使館將與大家同在。

責任編輯：林佩怡

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