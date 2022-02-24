內地去年共享經濟規模超3.6萬億 按年增9.2%

國家信息中心發布《中國共享經濟發展報告（2022）》顯示，2021年中國共享經濟繼續呈現出巨大的發展韌性和潛力，全年市場交易規模約3.6881萬億元（人民幣，下同），按年增長約9.2%；直接融資規模約2,137億元，按年增長約80.3%。

報告指出，不同領域發展不平衡情況突出。其中，辦公空間、生產能力和知識技能領域的共享經濟發展較快，交易規模按年分別增長26.2%、14%和13.2%。另受疫情區域性爆發和部分城市監管政策調整等影響，共享住宿領域市場交易規模按年下降3.8%。

綫上外賣佔餐飲消費逾2成

此外，共享型服務和消費繼續發揮穩增長的作用。從共享型服務的發展態勢看，2021年內地在綫外賣收入佔全國餐飲業收入比重約為21.4%，按年增加4.5個百分點；網約車客運量佔出租車總客運量的比重約為31.9%，共享住宿收入佔全國住宿業客房收入的比重約為5.9%。

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從居民消費的角度看，2021年在綫外賣人均支出在餐飲消費支出中的佔比達21.4%，按年增加4.4個百分點。網約車人均支出佔出行消費支出的比重約為8.3%，共享住宿人均支出在住宿消費中的佔比約為5.9%。

數據安全治理面臨新挑戰

報告認為，2021年中國共享經濟發展呈現三個新特點。一是受監管政策、企業上市、資本市場形勢等多種因素影響，主要領域共享經濟市場格局加快重塑，競爭更加激烈，多元化商業模式的擴充和創新更加重要。二是一系列加強新就業形態勞動者權益保障的政策措施出台，共享經濟新就業群體權益保障持續完善。三是共享經濟市場制度建設步伐加快，監管執法力度加大，市場秩序進一步規範。

報告另指出，內地共享經濟發展仍面臨問題，包括宏觀經濟下行持續承壓、平台治理和監管強化等多種因素影響共享經濟企業預期，以及共享經濟平台在參與主體、價格行為、用工管理、數據管理等方面的合規化水平亟需提高。

此外，平台企業存在數據過度收集甚至是非法收集、數據濫用、數據泄漏等多種潛在風險，數據安全治理面臨新挑戰；以及共享經濟平台企業在拓展國際市場過程中面臨更大的不確定性和更高的合規成本，企業「走出去」面臨新挑戰等，均是需要關注的重點。

責任編輯：易燕丹

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