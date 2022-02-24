【新冠疫情】隔離如度假 江蘇無錫送白士多啤梨和圖書

不少人都體驗過隔離的情況。江蘇無錫、蘇州的隔離條件引發關注，有網民曬出無錫的隔離物資除了車厘子、白士多啤梨，還考慮到精神需求，提供了鮮花、圖書、玩具等。

各地財力、物資保障能力影響物資供應

據內媒，日前，無錫「隔離物資內卷」在社交媒體上廣為流傳。網民分享的照片中，既有價格不菲的車厘子、白士多啤梨等超規格物資，還有鮮花、圖書、玩具等照顧精神需求的物品，令網民直呼「隔離界的天花板」。

有人評價，「無錫硬生生將枯燥無味的隔離生活，變成了像是在五星度假村休假」「真正做到了防疫有溫度」。

蘇州則是靠豪華五星級酒店沖上熱搜。早前，有馳援蘇州醫護人員曬出照片，其住宿「標準」是蘇州工業園區內的W酒店、希爾頓、洲際、凱悅和香格里拉酒店，「幾乎所有叫得出名字的五星級酒店，蘇州都給安排了」。

但也有人質疑，防疫還是要看能否精準快速控制疫情，這類做法掩蓋了關鍵問題。況且，蘇州和無錫都是東部經濟發達城市，蘇錫有的，其他城市想學也學不來。有關疫情防控的又一場討論由此展開。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、公共管理學院教授馬亮指出，各地財力不同、物資保障水平不同、社區治理能力不同，均是影響各地防疫物資供應能力的先決因素。

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責任編輯：尹航

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