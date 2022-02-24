俄烏局勢升級A股跳水 兩市成交額超1.3萬億創5個月新高

在俄烏戰爭氛圍下，A股指數早間低開低走，午後開盤快速跳水，深成指、創指一度跌超3%，臨近尾盤指數有所回升。截至收市，滬指報3429點，跌1.7%；深成指報13252點，跌2.2%；創指報2783點，跌2.11%。滬深兩市合計成交超1.3萬億，創5個月新高。

截止收市，滬指跌1.7%，報3429點，成交額為5,698億元（上一交易日成交額為4,156億元）；深成指報13252點，跌2.2%，成交額7,929億元（上一交易日成交額為6,253億元）；創業板指報2783點，跌2.11%，成交額3,174億元（上一交易日成交額為2,351億元）。

今日成交明顯放量，成交額超1.3萬億元，創5個月新高。

板塊方面，油氣、黃金等避險板塊集體大漲，軍工股午後走強；數字經濟概念股集體大跌，數字貨幣、東數西算概念跌幅居前，教育、雲遊戲、鹽湖提鋰等板塊紛紛下挫。總體而言，市場避險情緒升溫，個股呈現普跌態勢，兩市超4,000股飄綠。

在人民幣方面，兌美元中間價報6.3280，較上日升33點子。截至下午15時20分，離岸價報6.3165，在岸價報6.3206。

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責任編輯：尹航

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