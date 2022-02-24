【烏克蘭】華使館提醒中國公民高度注意安全 可在車身貼國旗

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【俄烏開戰】基輔華人：居民正逃向歐盟國家 加油站迫爆
中國駐烏克蘭大使館微信公眾號周四（24日）發布提醒指，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開，當地安全風險陡然上升，請在烏中國公民高度注意安全，最好待在家裡，不要前往局勢不穩地區，亦不要恐慌，呼籲大家相互幫助。
中國駐烏克蘭使館提醒在烏中國公民和中資企業，社會秩序混亂失控，特別是城裡發生嚴重騷亂時，在大街上行走可能成為被攻擊的目標，交通也可能隨時被阻，倉促外出或遇不可控風險。最好待在家裡，且遠離窗戶和玻璃，以免發生意外傷害。如出現危險情況，一定要保持冷靜，以確保人身安全為首要，並第一時間聯繫當地強力部門。
使館又表示，如遇斷網、斷電、斷手機信號，不要慌張。如開車長途旅行，注意沿途是否可以加油，又可在車身明顯處貼上中國國旗。並呼籲密切關注事態發展，不要前往局勢不穩地區。
使館呼籲當地中國同胞相互幫助，思想上亦不要恐慌，使館將與大家同在，並全力解決大家遇到的問題。
俄羅斯總統普京稍早授權在烏克蘭東部展開軍事行動，烏克蘭首都基輔等地傳出爆炸聲。
責任編輯：林佩怡
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