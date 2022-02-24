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中國海關總署：允許俄羅斯全境小麥進口

經濟脈搏 15:42 2022/02/24

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中國海關總署昨日（22日）發布公告，允許俄羅斯全境小麥進口。在此之前，中國允許從俄羅斯6個地區進口小麥。法國、歐盟等其他供應國面臨更激烈的競爭。

據路透社報導，俄羅斯國家農業監督機構周五（18日）表示，中國將允許從俄羅斯所有地區進口小麥和大麥，這對俄羅斯來說標誌着一個新的糧食出口成功。

這是俄羅斯總統普京訪華期間簽署協議的一部分，意味着中國將不再限制僅與俄羅斯某些地區進行穀物貿易，這增加了後者能夠通過關鍵的黑海出口航線付運大型船貨的可能性。

對美國及歐洲等國家有負面影響

報道引述一位歐洲交易員表示：「這對俄羅斯小麥來說肯定是個好消息，該國小麥現在可能會在中國市場獲得更大份額，而中國市場的增長如此之快」，「對歐盟、澳大利亞和加拿大來說，這看起來是個壞消息，這些地區目前向中國出口大量小麥。」

交易員還表示，對於一直努力向中國出售更多小麥的美國，這是一個負面的事態發展。

俄羅斯農業監督機構在一份聲明中補充稱，明年兩國計劃達成一項協議，允許俄羅斯向中國出口豌豆。

2017年11月，時任俄羅斯總理的梅德韋傑夫訪華期間，中國國家質量監督檢驗檢疫總局與俄羅斯聯邦農業部簽署了關於俄羅斯聯邦小麥輸華植物檢疫要求議定書。中國國家質監總局於2018年2月24日發布關於進口俄羅斯小麥檢驗檢疫要求的公告，取消於2016年規定的俄羅斯小麥檢疫要求。

責任編輯：袁瑋婧

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