【烏克蘭】中方籲各方保持克制 避免俄烏局勢失控

烏克蘭局勢急劇惡化。外電報道，就俄羅斯對烏克蘭東部的軍事行動，中國外交部發言人華春瑩周四（24日）表示，「烏克蘭局勢發展到今天是我們不願意看到的」，中方正密切關注最新事態，呼籲各方保持克制，避免局勢失控。

華春瑩稱，烏克蘭問題有非常複雜的歷史背景，希望各方做出共同努力，給和平一個機會，通過對話協商和談判能夠盡快把局勢緩和下來，不要使局勢進一步升級。

她並指出，要基於事實判斷，不認同西方媒體稱之為俄「入侵」。

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為俄提供軍事設備？俄是實力大國不需要

被問到中方會否為俄羅斯提供軍事設備等，華春瑩表示，在這種問題上，中國的做法和美國有質的不同。強調看到有衝突風險，不會主動去向對方提供武器，不會像美方那樣給烏克蘭提供大量的軍事設施設備。她認為，俄羅斯作為一個有實力的大國，也不需要中方或者其他國家給它提供。

至於美國國務院發言人普萊斯稍早表示，每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統普京讓步，並緩和烏克蘭危機。又談及中俄加強關係，令人非常擔憂。

華春瑩表示，關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做。

俄獨立自主實施外交戰略

她又稱，「至於美方暗示俄羅斯有中國背後支持才行動，相信俄方會很不高興聽到這種說法」。她指，俄羅斯是安理會的常任理事國，是獨立自主的大國，俄方完全基於自身的判斷和他們國家的利益，獨立自主地制定並且實施自己的外交和戰略。

她強調，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，同美方以意識形態劃線、拉幫結夥搞小圈子和集團政治，製造對抗和分裂有根本和質的不同。對於那種非友即敵的冷戰思維及拼湊所謂的同盟和小圈子的做法，中方不感興趣，也無意效仿。

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責任編輯：林佩怡

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