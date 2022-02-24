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發改委：明確煤炭價格合理區間 並非重回政府定價

經濟脈搏 17:40 2022/02/24

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國家發改委周四（24日）印發《關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，提出煤炭價格合理區間，並明確合理區間內煤、電價格可以有效傳導，超出價格合理區間將及時調控監管。發改委價格司司長萬勁松在新聞發佈會上強調，明確煤炭價格合理區間並非重回政府定價，而是「打明牌、劃邊界」。

萬勁松表示，對於明確煤炭價格合理區間、強化區間調控，國家發改委有充分的法律法規依據。這次進一步完善煤炭市場價格形成機制，既不是重回政府定價，也不是放任自流。實質上是一種預期管理手段，是煤炭價格調控目標，通俗的說，就是「打明牌、劃邊界」；預計今後一段時間煤炭價格會在當前水平上合理回落。

能源供需吃緊？發改委：電廠存煤達歷史同期最高水準

發改委：保供穩價成效顯著 煤炭價格大幅回落

萬勁松指出，當煤炭價格在合理區間內時，充分發揮市場機制作用，放手讓市場主體自主交易形成價格，政府監管要「到位不越位」，不得進行不當行政干預；一旦價格超出合理區間，政府就會出手，針對具體情況採取法律法規規定的一切必要手段，也包括價格干預等措施，進行調控監管促進煤炭價格回歸合理區間。

完善煤、電價格傳導機制

據發改委下發的《通知》，從目前階段看，秦皇島港下水煤5500千卡中長期交易含稅價格在每噸570至770元人民幣之間較為合理，這也是行業的普遍共識。另考慮中間環節流通費用等因素，明確山西、陝西、內蒙三個重點產區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間。將綜合采取措施，引導煤炭價格在上述合理區間運行。

此外，目前中國燃煤發電執行「基准價+上下浮動不超過20%」的市場化電價機制。這次完善煤炭市場價格形成機制，與燃煤發電價格機制相銜接，實現「區間對區間」。通過明確合理區間內煤、電價格有效傳導，燃煤發電企業可在基准價上下浮動不超過20%範圍內及時合理傳導燃料成本變化。

責任編輯：易燕丹

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