國防部：「台獨」挑釁一日不止 解放軍行動一刻不停

在北京，國防部發言人譚克非表示，守疆護土，義不容辭，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不能停、也不會停。

譚克非稱，民進黨當局挾洋自重、以各種形式進行謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，這是威脅台海和平穩定的根源，也是嚴重危及台灣同胞福祉的禍害。

他表示，解放軍在台島周邊海空域組織多軍兵種力量、多批次艦機開展常態化巡航、警巡等行動，就是要堅決打擊「台獨」分裂勢力的囂張氣焰和謀「獨」行徑。

另外，譚克非批評，美方的印太戰略報告出現涉台消極內容，嚴重干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本準則，對此堅決反對。他強調台灣問題事關中方核心利益，不容任何外來干涉，促美認清台灣問題高度敏感性，停止干涉中國內政，停止在台灣問題上玩火。

他又提到，關於台灣問題，一段時間以來，日美無視國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，在各種場合刻意炒作操弄涉台議題，這些惡劣言行不僅向“台獨”勢力發出錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重威脅。但強調絲毫動搖不了解放軍捍衛國家主權和領土完整的決心意志，「無懼風雨、嚴陣以待，將堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

責任編輯：林佩怡

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