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【烏克蘭】中使館指在烏中國公民約6千人 稱未發生恐慌潮

國情動向 19:52 2022/02/24

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烏克蘭局勢惡化，央視新聞報道，中國駐烏克蘭使館新聞發言人周四（24日）就當前烏緊張局勢發表談話，指在烏中國公民約6000人，不安情緒有所增加，但未發生恐慌潮，呼籲公民密切關注形勢發展，並採取相應的應對防範措施，保護好自身安全。

發言人表示，當前烏克蘭緊張局勢正在急劇升級，一些地區已經出現爆炸和槍擊，情況還在迅速變化之中，還有許多的不確定性因素，當地安全風險驟然上升，在烏公民面臨的安全挑戰增多。目前，烏克蘭已經宣布全國進入戰爭狀態。

他提出4點工作，包括使館密切關注形勢，並第一時間發布安全提醒。當前烏安全形勢進入到十分緊張的階段，要求公民密切關注形勢發展，並採取相應的應對防範措施，保護好自身安全。使館提出了一些當前情況下如何正確應對的建議。

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接下來的一個時期，將是烏克蘭近幾年局勢變化最為緊張的一個時期。中國使館將繼續做好上述各項工作，特別是保護好廣大在烏中國同胞。

據統計，在烏中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等，主要分佈在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。目前，中國公民情緒基本穩定，生活學習和工作雖受影響，不安情緒有所增加，但未發生恐慌潮。

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責任編輯：林佩怡

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