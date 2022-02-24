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【俄烏開戰】央視評論員：俄軍行動為了恢復和平外交

國情動向 20:30 2022/02/24

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俄羅斯派兵進入烏克蘭，攻擊基輔在內多個城市。內地專家指俄軍行動是想達到恢復和平外交的目的，批評歐洲國家不了解歷史背景，先入為主地實施制裁。

軍事評論員宋曉軍今日（24日）在央視節目上指，俄羅斯本次「特別軍事行動」的特點就是快，從軍事角度來說，明顯帶有強烈的技術色彩，基本有閃電戰的方式。他認為快的目的主要是為了通過軍事來實現政治手段，主要是打算震懾對方，表達俄羅斯領導人在這之前一系列講話。

他（普京）已經強調，關於烏克蘭局勢俄羅斯做了無數的和平的努力...比如說《明斯克協議》，但是專門強調，烏方不遵守這個協議，當然這裡不一定是烏克蘭領導層，還有背後其他國家在做「幕後推手」。一旦這個國家亂了，有一些極端的人員有可能對烏東地區造成一些人道主義災難。

宋曉軍認為，俄軍行動之所以快，目的並不是要「為了軍事而軍事」，而更多的是要達到一個最終還是要回到和平外交渠道上的目的。他又提到歐洲國家先入為主地對俄實施制裁，而未考慮到事件非常深刻複雜的歷史文化背景，而且時間持續也很長，很多國家都是參與方。

宋認為應從烏克蘭人民包括歐洲安全形勢的角度去考慮，更多地去考慮能不能建立一個新的安全機制，從軍事對抗的軌道回到外交和平談判的軌道，「駐聯合國的中國代表已經說過，和平的大門並沒有完全關上，所以大家如果都從這樣的一個出發點來看，那麼更加理想的一個解決方式，在不久以後可能會出現」。

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責任編輯：陳建錫

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