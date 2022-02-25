【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館將安排包機 撤離中國公民

俄羅斯總統普京授權對烏克蘭東部採取軍事行動，烏克蘭多處遭受攻擊，陷入戰火。中國駐烏克蘭大使館周五（25日）凌晨發布緊急通知，表示準備分批包機接返在當地的公民，登記時間截至當地星期日晚上12時。

中國駐烏大使館通知表示，當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，我在烏公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。登記人員須持有中國護照或旅行證（包括香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證）。

通知稱，搭乘包機根據自願原則。包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。又呼籲大家期間做好安全和疫情防護，以保障人身安全為首要，並提前準備登機物品，以便陸續接到通知後迅速行動。

中國駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉表示，目前烏克蘭有中國公民6000多人，包括華人華僑、留學生和商人。隨著烏克蘭國內局勢急劇惡化，在烏公民和中資企業處於較高的安全風險。為安排中國公民回國，使館發布緊急通知，主要是先摸清真正想回國的中國公民的情況。

他表示，接下來將是烏克蘭局勢變化最為緊張的時期，使館將繼續做好上述各項工作，切實維護好在烏中國同胞的生命安全和中企在烏克蘭的海外利益安全。

稍早中國駐烏克蘭大使館發布提醒，呼籲在烏克蘭的中國公民高度注意安全，最好待在家裡，不要前往局勢不穩地區；如開車，可在車身明顯處貼上中國國旗。

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責任編輯：林佩怡

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