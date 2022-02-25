北京二手房市場回暖 一小區不到20天成交15套房

今年多地房貸政策現寬鬆，效果已經開始顯現。北京二手房市場交易格局有所變化，有房產中介人士表示，海淀區一小區年後不到20天成交15套，近20天內帶看量高達100次。

據證券時報報道，春節後，北京地區多家銀行二手房貸款放款環節延續了節前的較快速度，利率方面，北京地區銀行房貸利率整體穩定，沒有明顯變化。整體來看，目前銀行貸款額度較充足，放款周期加快，推升購房者熱情。從購房人群來看，目前改善型購房者「出手」最多。

報道引述多家銀行個貸部的工作人員表示，目前貸款放款不用排隊，貸款額度都會比較充足，各項流程都順利的話，一個月內就能放款。利率穩定，浮動利率隨每月公佈的LPR利率調整，銀行的加點沒變，當前首套商業貸款利率是5.15%，二套是5.65%。

深圳廣州房貸利率下調 京滬放款提速 中介：忙起來了

【中國樓市】京滬二手房貸放款加快 穗利率普降

北京二手房成交量回暖

報道指，北京二手房市場交易格局有所變化，帶看量上漲，成交周期明顯縮短。一房產中介工作人員表示他們所負責的幾大片區近期成交量均在10套以上。

該中介人員稱：近期改善型需求的客戶量大，帶來了二手房成交量回暖。部分熱銷小區出售較快，一方面除了房貸放款周期縮短之外，另一方面改善型的客戶需求較旺盛。

此外，北京部分二手房源掛牌價近期有所上漲。另一家中介人員透露，受部分房主預期變高影響，春節後部分掛牌房源價格有所上漲，不過上調的幅度不大，對需要置換的業主影響不大，性價比高的房源仍很快出售。「部分業主漲價是因為他們看好市場預期，所以不着急賣房，業主大多選擇觀望，想等漲價後再出售。」

多位房產經紀人向記者表示，今年樓市環境向好，未來新增掛牌房源將有所增加，估計看房的客戶會增多，二手房市場保持升溫趨勢。

北京房地產市場有望復甦恢復

報道引述中原地產首席分析師張大偉表示，整體看，全國房地產市場都在政策見底，市場逐漸見底中。北京樓市相對特殊，2017年以來，北京房地產市場是一二線城市裏面最穩定的，或者說是下調最明顯的區域，目前北京的房價大部分區域依然低於2017年。

他預測，從目前趨勢看，2022年北京房地產市場有望復甦恢復，成交量在3月份至4月份會回到單月二手房1.4萬套至1.5萬套的數據，房價有輕微上行。

【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包

一線樓市年末成交火熱 北京樓市成交量創近4年新高

責任編輯：袁瑋婧