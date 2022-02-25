【內地疫情】昨增82宗本土確診 武漢培訓班傳播鏈延至4地

內地昨日（24日）新增224宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔82宗，涉及內蒙古、遼寧、廣東等地。湖北武漢爆發新一輪疫情，有多名感染者來自同一培訓班，相關傳播鏈已蔓延至北京、青島和石家莊；4地累計報告至少42名感染者。

另外，內地再錄得多宗由香港傳入的新冠病例，其中廣東、上海和北京合共報告159宗個案來自香港。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為內蒙古30宗，遼寧18宗，廣東8宗，四川和雲南各5宗；廣西、山西、北京、江蘇、湖北、天津、黑龍江和山東均有零星個案。另再多22名本土無症狀感染者，涉及雲南、廣東等地。

武漢培訓班累計至少42名感染者

近日，湖北武漢出現培訓班相關傳播群組，疫情已外溢至北京、青島及石家莊。武漢截止24日12時，全市累計報告20宗確診病例和6宗無症狀感染。《新京報》消息稱，26名感染者中，有22人為同一培訓班學員，另有4人是密接者。

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北京方面，24日新增2宗確診病例，分別為參加外省培訓班的返京人員，以及其密切接觸者。至此，北京已出現13宗與武漢培訓班相關的病例。此外，青島有2宗武漢培訓班關聯個案，分別於24和22日通報。

石家莊在23日報告新增1宗武漢培訓班關聯個案，患者病毒全基因組測序結果，與武漢報送的本土病例病毒序列高度同源，屬於Omicron變種病毒。當局研判病例與武漢培訓班疫情為同一傳播鏈，感染來源為武漢培訓班學員，屬於新冠肺炎聚集性發病。

武漢正有序開展流調排查、管控救治等工作，全市共開展重點人群、一般風險暴露人群核酸檢測114.47萬人份。當局又呼籲市民堅持非必要不離開武漢，並要求全市賓館、酒店、民宿等提供住宿的單位，以及醫院、商超、景點、飯店、理發店等公共場所嚴格落實對所有入住旅客、進店顧客、就醫人員等的體溫量測及查驗健康碼和行程碼。

此外，內地多省市再錄得由香港輸入的確診病例和無症狀感染者，其中廣東報告80宗為最多，病例主要集中在深圳和東莞；上海和北京則分別新增72宗和7宗香港輸入病例。

責任編輯：易燕丹

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