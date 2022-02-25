微信「紅包接龍」成新型賭博方式 長沙4人涉開設賭場罪被刑拘

內地嚴禁賭博，但賭博手段就層出不窮。近日，長沙市公安局雨花分局成功打掉一個通過微信群組織開展微信紅包接龍的新型賭博團伙，抓獲涉案人員11名，4人涉嫌開設賭場罪被刑事拘留。

據澎湃新聞報道，本月長沙市公安局雨花分局跳馬派出所接群眾報警稱：有人在微信群內組織「紅包接龍」進行賭博，數額較大。

涉案金額80餘萬

經查，以文某（男，24歲，湖南桃江縣人）為首的4名犯罪嫌疑人組織不特定參賭人員，開設多個微信群，進行「紅包接龍」賭博活動，該犯罪團伙分工明確，有的負責拉人進群，有的負責群管理，有的負責遊戲規則的制定發佈。

根據事先制定的遊行規則，犯罪團伙一名成員為微信群群主，每次在賭博開始時由群主首先發99元（人民幣，下同）金額紅包，數量5個，搶得金額最少的參賭人員以此接力，群主有「免死」權，除首發一次紅包之後，可只搶不發，以此來從中獲利。為避免群內參賭人員不按規則賠付，犯罪嫌疑人還特別設立了一個監控賬號，並對每名參賭人員收取99元的押金。

報道指，警方扣押涉案手機12台，查實涉案金額80餘萬元，對參與賭博的王某等7名違法嫌疑人予以行政處罰，案件仍在進一步辦理中。

雨花公安提醒，近年來，網絡賭博手法不斷翻新，花樣越來越多，金額越來越大。微信「搶紅包」變相賭博，無論賭法怎樣變，其目的都是引誘那些妄想通過賭博、不勞而獲的賭徒上鈎，結局都是越陷越深。

警方並指，群主糾集成員進行「搶紅包」賭博，群主涉嫌開設賭場犯罪，群成員「搶紅包」涉嫌賭博違法，希望廣大群眾自覺抵制並遠離網絡賭博，一旦發現此類搶紅包賭博群，可以直接進行投訴、舉報。

微信賭博猖獗多年

翻查資料，從2015年開始，廣東、陝西、貴州、浙江等地公安部門相繼破獲一批利用微信賭博案件，賭資動輒上千萬元。利用微信紅包賭博正在全國各地蔓延，已有愈演愈烈之勢。

據新華社報道，目前雖沒有專門針對微信賭博的法律法規，但2010年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中已將利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博數據，組織賭博活動認定為「開設賭場」行為。所以微信賭博適用《刑法》關於賭博罪和開設賭場罪的規定及相關司法解釋。

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責任編輯：袁瑋婧