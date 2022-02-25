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【烏克蘭局勢】會否敦促中國協助孤立俄羅斯？拜登拒評論

國情動向 11:49 2022/02/25

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俄羅斯出兵烏克蘭，美國總統拜登宣布對俄羅斯新制裁措施，但重申美國不會與俄羅斯開戰。被問到會敦促中國協助孤立俄羅斯，拜登表示現在不準備評論。

拜登周四（24日）表示，如果俄羅斯繼續在目前的道路上走下去，美俄關係將徹底破裂，還指美國正在計劃對俄羅斯實施更多制裁。

警告支持俄羅斯侵烏的國家 將蒙污點

他強調，俄羅斯總統普京對烏克蘭的侵略，最終將使俄羅斯付出沉重代價，「普京將成為國際舞台上的棄兒」。又稱任何支持俄羅斯侵略烏克蘭的國家，也將因為有瓜葛而蒙上污點。

京再籲各方克制

中國外交部發言人華春瑩昨日表示，中方正密切關注最新事態，呼籲各方保持克制，避免局勢失控。

被問到普京早前訪華，是否告知中方俄羅斯將入侵烏克蘭，華春瑩重申俄羅斯是獨立自主的大國，獨立自主地根據自己的戰略判斷和利益來決定和實施自己的外交和戰略。「俄方在做外交決策和行動前，恐怕無需事先徵求別人的同意。」

她又說，對於「侵略」的定義，應回到如何看待當前烏克蘭局勢這個起點。強調烏克蘭問題有非常複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這個局面並不是每個人都希望看到。希望各方做出共同努力，給和平一個機會，致力於通過對話協商談判，盡快把局勢緩和下來。

【烏克蘭】王毅與俄外長通話 主張摒棄冷戰思維 對話談判形成安全機制

【烏克蘭】中方籲各方保持克制 避免俄烏局勢失控

責任編輯：林佩怡

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