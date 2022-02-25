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深圳公佈「十四五」交通藍圖：機場年旅客吞吐量超7000萬人次

經濟脈搏 12:40 2022/02/25

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《深圳市綜合交通「十四五」規劃》近日發布指出，到2025年，深圳將基本建成交通強國城市範例，機場年旅客輸送量超過7000萬人次，國際及地區旅客輸送量超過1000萬人次，貨郵輸送量力爭達210萬噸。

根據《21世紀經濟報導》引述該《規劃》還提出推動深圳機場擴容升級。按照4F等級要求，加快推進第三跑道建設。建成衛星廳，加快 T1、T2航站樓規劃建設，增強國際中轉保障能力等。

此外，深圳還將拓展對外國家鐵路通道佈局。按照國家、廣東省綜合立體交通網佈局要求，完善「南北終到、東西貫通、互聯互通」的高鐵通道佈局，支撐深圳融入國內經濟大循環，預計2025年深圳將力爭實現鐵路通車里程達300公里，高快速路里程達到670公里。

再往後延伸，規劃到2035年全面建成三個1000公里「骨幹交通網」，包含1000多公里城市軌道、1000多公里高快速路、1000多公里高鐵、城際鐵路和市域／郊鐵路，率先建成高品質的現代化綜合交通運輸體系。

深圳2025年新能源汽車將達100萬輛

另外，為了貫徹落實綠色低碳轉型發展要求，深圳還將推動綜合交通領域綠色低碳發展，其中，深圳將加大新能源車輛推廣和普及力度等，到2025年，全市新能源機動車保有量預期將達到100萬輛。

責任編輯：李冰琪

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