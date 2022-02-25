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中國科技部：將從四方面加強企業作為技術創新主體地位

經濟脈搏 12:50 2022/02/25

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今天（25日）上午，國新辦就科技創新有關進展情況舉行發佈會。中國科技部表示，企業應該參與科技重大頂層設計、重大決策，科技部將從四個方面來加強企業作為技術創新主體地位。

據澎湃新聞報道，科技部部長王志剛表示，加強企業在科技創新方面的主體地位和作用，是科技工作一項非常重要的任務。

他提到，企業作為技術創新主體，也是研發投入的主體，也應該是項目組織的主體，同時也是科技成果轉化的主體。科技部將在項目形成、項目投入、項目組織、項目評價方面，進一步加強企業的參與度、話語權。

去年企業參與國家研發重點項目近八成

王志剛列出一組數據：在2021年國家重點研發計劃立項的860餘項中，其中企業牽頭或參與的有680餘項，佔比高達79%。下一步，要進一步發揮企業作為出題人、答題人和閱卷人的作用，推動更多任務由企業提出，並且企業要作為研發的主體。同時也通過「揭榜掛帥」等方式，能有更多的企業加入到基礎研究、技術創新、成果轉化、產業化等方面的科技創新活動中。

二是要引導企業加大研發投入。王志剛提到，現在國家全社會研發投入中76%是由企業投入的，但是在結構方面，基礎研究方面還少一些，在不同類型企業之間還不夠平衡。他表示，我們希望更多的企業以更大力度投入到科技創新中來。這方面國家在研發費用加計扣除等方面政策上給予鼓勵，同時也給企業在科技創新方面帶來實實在在的好處。

三是大企業如何發揮引領支撐作用，同時為中小企業創新提供機遇、提供生態、提供保障。王志剛表示，在這方面，國家高新技術企業作出了很大貢獻。一些大企業周圍總是有一批高校、科研院所、科技型中小企業，與大企業一起就一些重大領域、重大問題以及產業鏈供應鏈的重大挑戰，從科技的維度來切入，提出科技的方法、科技的成果、科技的答案，來支撐國家經濟社會高質量和可持續發展。對中小企業方面，從兩方面，一個是為中小企業營造更好的生態，同時為中小企業提供更大力度的支持服務。

政府要營造更好環境

王志剛最後強調，企業在基礎研究方面也要作為主力軍、生力軍。因為很多應用，包括重大工程都會帶出一些基礎研究的問題，這些問題可以由高校、科研院所做，也可以由企業自己來做，有很多這方面的例子。

他表示，企業要真正發揮作用，政府要營造更好的環境，提供更好的條件，使企業逐步發展壯大，在科技方面要有競爭力、更有持續性。同時，在金融支持以及其他方面，還要給予企業更多的機會，更多的支持。同時，創新不問出身，不管是國有還是民營企業，大家在創新方面都是一視同仁的，都有同樣的機會公平、規則公平、權利公平。

科技部長：中國明年邁創新型國家

【兩會解碼】「中國製造2025」只做不說？科技部表態藏玄機

責任編輯：袁瑋婧

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