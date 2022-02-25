中國允俄羅斯全境小麥進口 澳洲總理稱「不可接受」 

中國海關總署周四（24日）發布關於允許俄羅斯全境小麥進口的公告。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五（25日）表示，中國在這個時候放寬對俄貿易限制，是「不可接受」，並稱「不能在俄羅斯入侵另一個國家的時候，向他們拋出一條救生索」。

值得注意的是，沒有證據表明中國放鬆對俄羅斯小麥的進口限制，與俄烏衝突時機有關。

中國海關總署：允許俄羅斯全境小麥進口

中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問

莫里森周五宣布對俄羅斯實施更多製裁，新的制裁措施將針對經濟實力對莫斯科具有戰略意義的寡頭，以及投票授權俄羅斯軍隊進入烏克蘭的300多名俄羅斯議員。

外電報道，莫里森並對中國「缺乏強有力的回應」表示關切，又就中國放寬對俄貿易限制的相關報道抨擊中國。

俄烏局勢升溫之際，中國海關總署周四發布公告稱，允許俄羅斯全境小麥進口。

華春瑩：本著相互尊重精神正常貿易合作

在周四的中國外交部例行記者會上，被問到鑑於當前形勢，中方是否計劃增加或減少與俄羅斯和烏克蘭的貿易時，外交部發言人華春瑩稱，中方將同俄方、烏方繼續本著相互尊重、平等互利精神開展正常貿易合作。

本月初俄羅斯總統普京訪華，中俄並中國簽署一系列合作文件，中國取消俄羅斯對華出口小麥和大麥的地區限制，將允許從俄羅斯所有地區進口小麥和大麥。

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責任編輯：林佩怡

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