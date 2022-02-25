圓臉愛投訴？海底撈被爆標籤顧客惹議 公司這樣回應

近日，內地網民爆料指海底撈火鍋店在會員系統中「標籤」顧客，記錄消費者的年齡、外貌特徵和用餐需求等。其中，有顧客更被標注為「喜歡在App上投訴」。事件隨即引發網絡熱議，海底撈被質疑是否過度收集數據。該公司之後回應稱，此前已明確禁止對顧客個人信息進行備註，強調會尊重用戶隱私，將繼續優化工作。

據內地網民發布的圖片，海底撈會員系統中，出現私下給顧客「貼標籤」的情況，紀錄消費者的身高、外貌、用餐和消費習慣等特徵。例如「20到30歲，安靜，不吃紅蘿蔔」、「20多歲瓜子臉，嘴巴長得很好看，板栗色頭髮，大學生，喜歡番茄鍋」、「1.68米左右，戴眼鏡，長頭髮，圓臉型，25歲左右，喜歡在APP上投訴」等。

▲ 內地網民爆料指，海底撈在會員系統中「標籤」顧客。

一則舊聞引發全民熱議

有關話題迅速登上微博熱搜，網民的意見兩極分化。有人認為，很多企業都會為客戶「貼標籤」，也可稱為「用戶畫像」，用意是細分客戶群體，更精準地了解客戶需求，並提供個性化服務。但亦有網民指出，不應該過多紀錄顧客的外貌特徵，並表示「帶有個人信息的標籤一旦被泄露，將是件很可怕的事情。」

對此，海底撈官方周四（24日）回應稱，為了持續提升和優化顧客的個性化服務需求，門店管理人員可以在會員系統中，對顧客就餐的個性化需求進行補充（如麻辣鍋去蔥段、檸檬水加冰等）。

海底撈表示，公司於2020年起對相關內容進行持續優化，明確禁止對顧客個人信息如體貌等特徵等進行任何備註，並於2021年1月全部排查整改完畢，所有新增信息均需要通過嚴格審核。另強調，會尊重每一位用戶的私隱，將繼續優化工作。

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值得一提的是，在網民吵得熱火朝天時，內地傳媒《上游新聞》從海底撈方面獲得回覆稱，標籤顧客的事件是一則舊聞。配合官方通稿所指已整改完畢，網絡流傳的圖片或來自2021年前。

律師：消費者有權拒絕授權數據

至於輿論關注的過度收集數據情況，北京市尚公（重慶）律師事務所律師常麗莎表示，如果海底撈整理消費者的體貌特征和個性需求，是為了更好地服務消費者，此目的和用途是不違反法律規定。

至於日常生活中，很多商業App在下載使用前，要求用戶概括性地同意其所謂的「服務協議」和相關的「隱私政策」。當中有部分條款是不必要、損害用戶利益的，但用戶為了使用只能選擇同意授權。這就違反民法典對個人信息處理的合法性、正當性和必要性原則。若商家強制要求消費者授權數據，消費者有權拒絕，或向市場監管部門投訴。

責任編輯：易燕丹

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