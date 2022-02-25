【內地疫情】東莞大朗鎮有多宗陽性 當地全民檢測、交通管制（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續，廣東東莞市大朗鎮發現多宗陽性檢測者，當地今日（25日）展開全民核酸檢測，並實施交通全面管制。另外，廣州至東莞公路客運班線停運。

＊18：24 更新東莞疫情

新增11宗確診

據央視報道，今日凌晨大朗鎮在發熱門診主動就診人員核酸檢測中，發現1宗新冠肺炎確診病例，患者居於當地一公司宿舍。截至2月25日14時，在該病例的密切接觸者，排查中又發現10例陽性個案，均在大朗鎮內，診斷為確診病例。

大朗疫情防控指揮部辦公室今日稍早發布通告，指昨日下午大朗醫院在對發熱門診就診患者進行新冠病毒核酸檢測時，發現1名陽性人員，在隨後的擴大範圍檢測中，又發現多例陽性檢測者。但未有講及確實陽性人數。

為阻斷新冠疫情傳播途徑等，當地決定今早10時起，對進出大朗鎮的所有道路（莞樟路過境除外），包括高速公路、省市鎮公路、村（社區）道路等出入口實施交通全面管制。

人員原則上只進不出

期間，除持有通行證的疫情防控、應急救援、核酸採樣、物資保障等必需的保障類車輛外，禁止其他一切車輛進出大朗鎮區域，人員原則上只進不出。交通管制解除時間另行通告。

另外，該辦又發布通告，即時起對大朗鎮開展全員核酸檢測，全鎮並村（社區）為單位，設立核酸檢測採樣點。

廣州市交通運輸部門亦採取臨時公共交通管控，部分公共汽車線路臨時截短，並暫停廣州至東莞公路客運班線運營。

近期廣東深圳都有疫情，昨日新增8宗本土確診病例、5宗本土無症狀感染。

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責任編輯：林佩怡

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