【內地疫情】內地增159宗香港輸入病例 上海珠海收緊入境檢測要求

香港新冠肺炎疫情持續，內地多個省市亦受到波及，昨日（24日）再錄得多宗由香港傳入的確診和無症狀感染病例，其中廣東、上海和北京合共報告159宗個案來自香港。鑒於疫情形勢嚴峻，珠海宣布經港珠澳大橋入境，須持24小時內核酸陰性報告；上海亦要求乘搭國泰、港航、東航入境的人員，須持48小時核酸陰性證明。

綜合內地各省市衛健委通報，廣東省24日新增80宗香港輸入病例，包括47宗確診和33宗無症狀感染，病例分布在深圳、佛山、珠海、惠州、東莞、江門和廣州。同日上海新增72宗香港輸入病例，分別為51宗確診和21宗無症狀感染。北京亦再多7宗確診病例來自香港。

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珠海：須於指定機構採樣檢測

內地「外防輸入」壓力加大，「港珠澳大橋穿梭巴士」今日（25日）在微信公號發布消息稱，根據珠海市疫情防控指揮部最新要求，經香港入境人員在乘搭港珠澳大橋穿梭巴士前，必須出示24小時內核酸檢測陰性報告。該報告須由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構的工作人員採樣、送檢，不得由入境人員自行採樣送檢。

消息又提到，使用自行採樣送檢後出具的核酸陰性報告、入境時篩查出陽性的人員，若造成疫情傳播，將按內地法律法規依法追究責任。

另據「上海發布」微信公眾號消息，國泰航空、香港航空、東方航空已發布公告，從2月23日起，搭乘上述航空公司從香港出發入境航班的乘客，必須持48小時內核酸檢測陰性證明。

責任編輯：易燕丹

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