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【烏克蘭局勢】華使館提醒中國公民 不要穿迷彩服外出

國情動向 16:22 2022/02/25

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俄羅斯進攻烏克蘭，烏克蘭陷入戰火。中國駐烏克蘭大使館周五（25日）再對在烏中國公民發通知，提到目前轟炸還在繼續，要了解離家最近的避難場所，勿去秩序混亂和距軍事設施較近的地方，外出首要評估安全風險，勿穿戰術服裝（比如迷彩服）外出。

中國駐烏克蘭大使館在通知表示，烏克蘭安全形勢還在迅速變化和急劇惡化，各方面安全風險上升。基輔等多個城市已宣布實施宵禁，空中和地面戰鬥仍在持續。

大使館呼籲在烏中國公民不斷完善安全防範措施，包括在宵禁期間請勿外出，非宵禁期間也應減少外出，確保安全，同時密切關注烏方發布對當地居民的安全要求和提醒。

指轟炸繼續 勿到近軍事設施地方

通知又稱，目前轟炸還在繼續。請大家了解離家最近的避難場所（地鐵站或防空洞），要時刻把安危放在第一位，不要去秩序混亂和距軍事設施較近的地方。

而根據烏國家警察局發布的通告，警方要求當地市民舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），並要求所有平民不要穿著制服或戰術服裝（比如迷彩服）外出。

稍早中國駐烏克蘭大使館表示，為準備分批包機接返中國公民有關事宜，開始人員登記，到當地時間周日（27日）晚上12點截止。

【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館將安排包機 撤離中國公民

【烏克蘭】華使館提醒中國公民高度注意安全 可在車身貼國旗

責任編輯：林佩怡

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