中央政治局會議：加大宏觀政策力度穩經濟 防範金融風險

▲ 中共中央政治局會議要求今年工作穩中求進，穩定經濟大盤。（資料圖片）

中央政治局今日（25日）召開會議指，今年要 堅持穩字當頭、穩中求進， 加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤； 加強 金融風險防控，維護金融穩定大局。

會議指，今年將召開黨的二十大，是黨和國家發展進程的重要一年，要 堅持穩中求進工作總基調，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，以供應側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開。

要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤； 堅定不移深化改革，激發市場主體活力； 深入實施創新驅動發展戰略。 堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化； 擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。 持續改善生態環境，推動綠色低碳發展； 防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線。同時，要 切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。 加強政府自身建設，力戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議又指，十九屆中央第八輪巡視成效明顯， 也發現金融單位在落實黨的全面領導、全面從嚴治黨等方面仍存在不少突出問題，必須認真解決。 另外，會上討論了 國務院擬提請人大審議的《政府工作報告》稿、中巡組相關工作報告，以及回顧了過去一年間 全面建成小康社會、實現百年奮鬥目標等成就。

責任編輯：陳建錫