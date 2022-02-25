《環時》：烏克蘭局勢強烈刺激民進黨 台灣未來只有一個選項

內地官媒《環球時報》今日（25日）發表社評，指「烏克蘭危機」對民進黨當局造成了強烈刺激，擔心遭美國拋棄的深刻恐懼又從其心底浮現，並強調台灣的未來只有一個選項，那就是與大陸實現統一。

這篇名為《怕遭美國拋棄的恐懼折磨着民進黨》表示，民進黨當局的詞典里大概沒有「自知之明」這個詞，它根本沒有資格在這件事上「碰瓷」。「中華民族內部的統一大業，和地區衝突的性質有根本區別。」

【烏克蘭】國台辦批民進黨當局「對烏克蘭感同身受」：自作多情

【烏克蘭局勢】華使館提醒中國公民 不要穿迷彩服外出

文章提醒「台獨」華盛頓靠不住

社評又指，美國在烏克蘭危機發生之後的表現，倒的確是可以給「台獨」勢力提個醒：華盛頓靠不住。

社評稱，每當這種時候，民進黨當局都要格外高調地宣傳美國一定會「保護」台灣，還有分析煞有介事地宣稱「解放軍在台海作戰的難度更大」，這是一種蒼白的虛張聲勢，背後實際上是「美國可能會拋棄台灣」的心虛。

文章最後強調：「我们从来没有放弃和平统一的善意，但如果「台独」势力误判这份善意，通过抱美国大腿、加强台湾的军事武装来获得安全感，那就做好准备迎接万劫不复的下场。」

蔡英文譴責俄羅斯 北京批蹭熱點

據聯合報報道，台灣總統蔡英文今天出席一場活動典禮時，針對烏克蘭最新局勢，譴責俄羅斯片面對烏克蘭主權的侵害，造成區域局勢的緊張，呼籲各方和平理性解決爭端。她同時強調，台海局勢和烏克蘭不一樣，台灣軍隊24小時待命也持續強化對台海軍事動態因應整備，有堅定的決心來維護台灣的安全。

在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，台灣當局不放棄任何一個機會蹭熱點、博眼球、刷存在，這種伎倆不會得逞。

【烏克蘭】王毅與俄外長通話 主張摒棄冷戰思維 對話談判形成安全機制

【烏克蘭】華使館提醒中國公民高度注意安全 可在車身貼國旗

責任編輯：袁瑋婧