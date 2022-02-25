  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭局勢】美稱中國應選邊站 中國外交部：站在和平正義一邊

國情動向 17:38 2022/02/25

分享：

俄羅斯進攻烏克蘭，歐美等宣布制裁俄羅斯。在北京，外交部發言人汪文斌周五（25日）強調，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家和地區的經濟、民生帶來嚴重困難，最終損人害己。

對於美總統拜登稱，支持俄侵烏的國家名譽將受損，汪文斌指「真正名譽受損的國家，是那些打著民主、人權的旗號，肆意干涉別國內政，到處發動對外戰爭的國家」。

另外，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四（24日）表示，對於中國以至任何國家，現在是他們選擇站在歷史哪一邊的時候。汪文斌稱中方一向按照事情本身的是非曲直，決定自己的立場和政策，一向站在和平正義一邊。

【烏克蘭局勢】會否敦促中國協助孤立俄羅斯？拜登拒評論

中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問

汪文斌表示，中方始終認為烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，各方的合理安全關切都應當得到尊重，應當徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判尋求烏克蘭及相關問題的全面解決，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

和平解決烏克蘭問題的大門未完全關上

他又稱，一段時期以來，中方積極推動烏克蘭問題的政治解決進程。中方還將繼續為推動政治解決烏克蘭問題做出自己的努力，強調中方的做法同個別國家製造危機、轉嫁危機、從危機中漁利的做法，形成鮮明對比。

他續指，當前和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上，希望有關當事方保持冷靜和理性，致力根據聯合國憲章原則，通過談判和平解決有關問題。中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

被問到昨天在記者會上中方不認為俄羅斯的行動是一種入侵，中方現在是否認為俄羅斯的行為是入侵？汪文斌重申，各國的主權和領土完整都應當得到尊重和維護，聯合國憲章宗旨和原則也都應當得到共同維護，這是中方一貫秉持的原則，也是各國都應該堅持的國際關係基本準則。

至於在這次軍事衝突中，是否有中國公民傷亡？汪文斌表示，目前沒有聽到相關的消息。

【俄烏開戰】央視評論員：俄軍行動為了恢復和平外交

【烏克蘭】中方籲各方保持克制 避免俄烏局勢失控

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
軍事衝突 軍事 外交 制裁 歐洲 烏克蘭 政治 俄羅斯 美國 白宮

下一篇文章

《環時》：烏克蘭局勢強烈刺激民進黨 台灣未來只有一個選項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】中方籲各方保持克制 避免俄烏局勢失控
【烏克蘭】中方籲各方保持克制 避免俄烏局勢失控
中國允俄羅斯全境小麥進口 澳洲總理稱「不可接受」
中國允俄羅斯全境小麥進口 澳洲總理稱「不可接受」
【俄烏開戰】央視評論員：俄軍行動為了恢復和平外交
【俄烏開戰】央視評論員：俄軍行動為了恢復和平外交
中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問
中國會否制裁俄羅斯？華春瑩這樣反問
【俄烏開戰】基輔華人：居民正逃向歐盟國家 加油站迫爆
【俄烏開戰】基輔華人：居民正逃向歐盟國家 加油站迫爆
美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序（更新版）
美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款