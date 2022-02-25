【烏克蘭局勢】美稱中國應選邊站 中國外交部：站在和平正義一邊

俄羅斯進攻烏克蘭，歐美等宣布制裁俄羅斯。在北京，外交部發言人汪文斌周五（25日）強調，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家和地區的經濟、民生帶來嚴重困難，最終損人害己。

對於美總統拜登稱，支持俄侵烏的國家名譽將受損，汪文斌指「真正名譽受損的國家，是那些打著民主、人權的旗號，肆意干涉別國內政，到處發動對外戰爭的國家」。

另外，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四（24日）表示，對於中國以至任何國家，現在是他們選擇站在歷史哪一邊的時候。汪文斌稱中方一向按照事情本身的是非曲直，決定自己的立場和政策，一向站在和平正義一邊。

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汪文斌表示，中方始終認為烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，各方的合理安全關切都應當得到尊重，應當徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判尋求烏克蘭及相關問題的全面解決，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

和平解決烏克蘭問題的大門未完全關上

他又稱，一段時期以來，中方積極推動烏克蘭問題的政治解決進程。中方還將繼續為推動政治解決烏克蘭問題做出自己的努力，強調中方的做法同個別國家製造危機、轉嫁危機、從危機中漁利的做法，形成鮮明對比。

他續指，當前和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上，希望有關當事方保持冷靜和理性，致力根據聯合國憲章原則，通過談判和平解決有關問題。中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

被問到昨天在記者會上中方不認為俄羅斯的行動是一種入侵，中方現在是否認為俄羅斯的行為是入侵？汪文斌重申，各國的主權和領土完整都應當得到尊重和維護，聯合國憲章宗旨和原則也都應當得到共同維護，這是中方一貫秉持的原則，也是各國都應該堅持的國際關係基本準則。

至於在這次軍事衝突中，是否有中國公民傷亡？汪文斌表示，目前沒有聽到相關的消息。

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責任編輯：林佩怡

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