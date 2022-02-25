【烏克蘭局勢】台灣將參與對俄經濟制裁 京：刷存在

俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，美國等宣布加碼制裁俄羅斯。台灣的總統府周五（25日）譴責俄羅斯的軍事行動，並宣布台灣將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，台灣當局不放棄任何一個機會蹭熱點、博眼球、刷存在，這種伎倆不會得逞。

可對俄出口嚴厲審查

台灣的蔡英文總統表示，嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，破壞全球及區域穩定和平，盼各方儘速恢復和平對話，解決爭端；台灣作為國際社會的一員，願參與有助解決和平爭議的努力，也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

她又稱，台灣局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，台灣不僅有台灣海峽天險及地緣戰略地位，軍方防衛本土的意志和戰力也不斷提升，國家對區域安全的關注及投入，有信心維護台灣安全。此前在北京，外交部發言人華春瑩稱，台灣的確不是烏克蘭；台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。

台灣的行政院長蘇貞昌則指，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭，全世界予以嚴厲譴責，台灣也一樣，要嚴厲譴責這種侵略行動，也會與民主國家同步予以制裁。經濟部長王美花稱，按照瓦聖納協定規定，可對俄出口作嚴厲審查，至於其他制裁，會與相關盟友共同協調。

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責任編輯：林佩怡

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